«Уродство»: что за скандал разгорелся между Славой, Киркоровым и Хайдаровым Певица возмущена результатом операции, сделанной у хирурга Тимура Хайдарова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) раскритиковала известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, у которого делала операцию по увеличению груди. По ее словам, «швы просто ужаснейшие». Что не понравилось артистке, какой ответ она получила от специалиста, кто еще из знаменитостей столкнулся с проблемами после маммопластики — в материале NEWS.ru.

Чем именно недовольна Слава

Слава раскритиковала работу Тимура Хайдарова в социальной сети. В видеообращении артистка сообщила, что год назад она обратилась к специалисту, чтобы он сделал ей несколько пластических операций.

«Убрал мне животик, ножки, ручки, все лишнее... Все супер. Но грудь — ужас! Я за этот год переболела и пережила огромный стресс», — поделилась Слава.

В видео звезда продемонстрировала большие шрамы под бюстом и подчеркнула, что в результате операции «одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие». По словам певицы, она «год не могла смотреть на себя в зеркало и избегала интимных отношений».

Сначала Слава «не хотела выносить скандальную ситуацию в публичное поле, а планировала ограничиться требованием компенсации» и «не озвучивать своих проблем, как сделали многие звезды, которых оперировал этот хирург». Но поскольку некоторое время назад на личной странице в соцсетях она рекомендовала Хайдарова как профессионала высокого класса, то сочла правильным сообщить подписчикам правду о возникших после операции проблемах.

В этом же видео она обратилась персонально к Хайдарову с просьбой не проводить операции на груди больше никому.

«Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство», — заявила певица.

В качестве компенсации артистка потребовала от пластического хирурга миллион рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Слава

Что ответил Слава Хайдаров

Тимур Хайдаров ответил Славе на личной странице в социальной сети. «Попой [Слава] довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно», — пояснил хирург.

По словам специалиста, заживление швов зависит от ряда факторов: индивидуальных особенностей организма пациента, возраста, возможного наличия вредных привычек, которые могут затормозить процесс заживления рубцов.

Но самое главное заключается в том, что после операции важно соблюдать все рекомендации доктора. Как объяснил хирург, Слава прекратила приходить к нему на консультации.

«Мы, со своей стороны, от нее (Славы. — NEWS.ru) никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение [сделать скандал публичным и перевести его в судебное поле]», — отметил врач.

Хайдаров подчеркнул, что за более чем шестилетнюю практику у него не было ни одного суда с клиентами.

Кто такой Тимур Хайдаров и кому он делал пластику

Согласно информации в СМИ, Тимур Хайдаров родился в Узбекистане. Ему 33 года. Он окончил мединститут в Самарканде по специальности «лечебное дело», затем — ординатуру Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве. Переехав в Россию, Тимур не сразу смог устроиться на работу врачом из-за отсутствия гражданства РФ. Он окончил платные курсы по пластической хирургии в Москве и устроился в известную столичную клинику. Его профилем стали операции по увеличению груди, липофилинг и липосакция. Позже Хайдаров открыл собственную клинику.

Широкую известность Тимур получил благодаря социальным сетям, где вел прямые эфиры с операций. Популярный визажист и блогер Гоар Аветисян сделала несколько операций у Хайдарова, чтобы избавиться от лишнего веса и преобразить грудь. Она благодарила специалиста и рекламировала его услуги.

Среди звездных клиентов Хайдарова — бывший избранник Ольги Бузовой Давид Манукян, певица Ирина Дубцова, продюсер Яна Рудковская, певица Любовь Успенская, экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана и многие другие.

Несколько месяцев назад Филипп Киркоров рассказал, что сделал липосакцию у Тимура и остался доволен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тимур Хайдаров

Кто из звезд защитил Хайдарова

«Филипп Киркоров, Инстасамка, Дава, я. Сотни довольных пациентов со всего мира у этого хирурга, и тут вдруг такие обвинения... Филипп выглядит сейчас молодым Аполлоном, его никто не бросил, с ним Тимур был рядом с первого до последнего шага в преображении», — написала Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Она призвала Славу прийти к компромиссу с доктором. «Ей преобразили тело, приумножили уверенность и красоту, красивая фигура и красивая Слава, с мужем они воссоединились... Уверена, что место для компромисса все равно осталось!» — считает продюсер.

Также за Хайдарова вступился Филипп Киркоров. Он обвинил Славу в самопиаре и зависти.

«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права. Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко... Рекомендации врача нужно выполнять, не бросать реабилитацию... А хайпить на сиськах-письках — плохой тон», — подчеркнул артист.

Киркоров отметил, что за последнее время Хайдаров «стал суперзвездой пластической хирургии, поэтому ему многие могут завидовать»: «Суперзвезды очень многих коллег раздражают».

В ответ Слава в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявила, что придерживалась рекомендаций Тимура.

«После операции я выполняла все предписания доктора. Мне просто неправильно сшили грудь», — настаивает исполнительница.

Также она пригрозила критикующим ее коллегам, что публично раскроет неприглядную правду о них.

Кто поддержал певицу Славу

Бывшая участница реалити-шоу и блогер Виктория Боня поддержала Славу. «Вижу, что очень многие девочки пишут, что он им сделал треугольные груди и так далее. Есть мегаталантливые люди. Алана Мамаева втягивала в скандал хирурга Вардана Хачатряна. Человек, чьи работы я видела лично. Он работал в микрохирургии, сшивает сосуды мелкие, у него невидимые швы. Я хотела маму к нему отправить свою. Так его просто выжили! А вот таких людей, которые уродуют, мы хвалим», — высказала мнение Боня.

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва» Виктория Боня

Она добавила, что Хайдаров «недавно делал кальяны, а сегодня делает операции». «Я бы никогда не пошла к одному хирургу делать все. Это неправильно, имейте в виду. Каждый хирург может специализироваться в чем-то одном», — подчеркнула Боня.

Алана Мамаева считает операцию Славы «отвратительной». «У нее действительно ужасные швы. На месте Хайдарова я бы вернула пациенту деньги, оплатила бы переделку у другого врача», — отметила Алана в соцсети.

У каких звезд начались проблемы со здоровьем после пластики груди

В 2018 году ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева попала в больницу из-за порвавшегося грудного импланта. Она увеличила бюст 15 лет назад, и все эти годы проблем не замечала. Позже оказалось, что один из имплантов подтекал на протяжении пяти-шести лет, последствия моли быть катастрофическими.

«Силикон выливается и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки, вообще в организм. Именно вот одна грудь, где порванный имплант, там просто была каша. И вот эта каша залезла у меня под мышку, в плечо, во все ткани. Мне, помимо того, что мне удаляли имплант, мне еще этот силикон просто оттуда выcкребали», — рассказывала ведущая в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лера Кудрявцева

Юлия Началова (1981–2019) в программе «Судьба человека» рассказала, что после операции по увеличению груди, сделанной в Калифорнии, у нее начались проблемы со здоровьем. У артистки перестали нормально работать почки, развилась подагра. Впоследствии у Началовой диагностировали диабет второго типа. Организм певицы ослаб, Юлия умерла из-за заражения крови и сердечной недостаточности в марте 2019-го.

Певицы Саша Project и Анна Калашникова также жаловались на здоровье или результат после маммопластики. Экс-избранница Прохора Шаляпина увеличивала грудь в Лондоне, но потом переделывала в России.

«Почему-то вместо обещанных анатомических имплантов мне поставили круглые, как шарики», — рассказывала она в интервью «КП».

Блогер Айза Анохина впервые сделала маммопластику после рождения старшего сына. Но у нее началась сильная аллергия на материал имплантов. Чтобы исправить неудачный результат, пришлось делать девять операций.

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