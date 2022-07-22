Рудковская назвала отмену мастер-класса Трусовой в Швеции «преступлением» Яна Рудковская назвала преступлением против детей отмену мастер-класса Трусовой в Стокгольме

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Яна Рудковская

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на отмену мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция). В разговоре с NEWS.ru она назвала это решение преступлением против детей, которые хотели встретиться со звездой мирового фигурного катания.

Это совершенно несправедливо по отношению к Трусовой, которая сейчас является звездой мирового фигурного катания. Многие дети, которые занимаются фигурным катанием, хотели бы познакомиться, пообщаться, перенять многие вещи у нашей спортсменки. То, что сейчас происходит, — это полная дискриминация. Я не понимаю, при чем тут Саша и политическая ситуация в мире. Трусова — добрая, искренняя девочка, фигуристка, победившая гравитацию. Дети, как все наши действующие спортсмены, никакого отношения не имеют к политике. Они хотят видеть Сашу как своего героя. Эти санкции (отмена мастер-класса. — NEWS.ru) преступление перед всеми детьми, которые хотели посетить мастер-класс, — сказала Рудковская.

Также продюсер посоветовала Федерации фигурного катания Швеции не привязывать спортсменов к политике.

Не хватало еще к политике привязывать 18-летних девочек. Это просто ужасно. А Саша пусть не расстраивается, у нее в будущем еще будет много проектов. А Федерация фигурного катания Швеции, надеюсь, еще найдет повод перед ней извиниться, — заключила она.

Мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме должен был пройти 27–28 августа. На мероприятие было продано 80% билетов. Помимо семинара планировалось также выступление фигуристки.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.