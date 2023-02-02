Дава задолжал приставам пять тысяч рублей Певец Дава не оплатил штраф за парковку автомобиля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец и видеоблогер Давид Манукян, больше известный как Дава, около недели не может оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за административное правонарушение. Такие данные есть на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), сообщает «Сиб.фм».

По данным судебных приставов, за административное правонарушение Даве назначили штраф в пять тысяч рублей. По всей видимости, селебрити неправильно припарковался или не оплатил стоянку, — передает издание.

При этом причина неоплаты штрафа вряд ли кроется в низких доходах Манукяна или в денежных проблемах. Недавно в социальных сетях Дава рассказал о покупке нового Cadillac Escalade за 20 млн рублей и выложил несколько фотографий, на одной из которых держит в руках большую пачку денег. Кроме того, в эфире YouTube-шоу «Есть вопросики» певец поделился информацией о своих заработках. Он заявил, что может получить от 500 до 600 тысяч рублей за один рекламный пост.

Юрист Юрий Капштык ранее назвал долги певицы Ольги Бузовой в размере 43,5 тысячи рублей за неуплату ЖКУ черным пиаром. По мнению эксперта, ситуация привлекла к бывшей ведущей «Дома-2» дополнительное внимание. Капштык отметил, что о своих долгах Бузова должна была знать еще в тот момент, когда сумма превысила 10 тысяч рублей.