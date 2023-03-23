Косметолог предположила, почему пластические операции не помогли Пугачевой Косметолог Мухина: Пугачевой повредили лимфатические протоки во время пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Односторонний парез верхней губы у певицы Аллы Пугачевой может быть вызван повреждением лимфатических протоков во время пластической операции или закачивания филлеров, считает косметолог Марият Мухина. В разговоре со «Словом и Делом» врач отметила, что артистке необходимо провести лимфотропную терапию.

В этот раз под воздействием, может быть, филлеров или микроопераций были повреждены лимфатические протоки. Примадонна нуждается в лимфотропной терапии, которую ей по каким-то причинам не сделали, — пояснила Мухина.

По словам косметолога, старение после 60 лет усиливается с каждым годом, а Пугачева при этом пытается максимально сохранить молодость, так как позиционирует себя «звездой всех времен и народов». Мухина напомнила, что все операции и процедуры певице проводят инвазивным методом под местной анестезией, так как ей противопоказан общий наркоз. В связи с этим могли возникнуть отек, птоз и опущение уголка губ.

Косметолог отметила, что многие звезды злоупотребляют пластическими операциями, из-за чего теряют собственные черты лица и становятся похожи друг на друга. Она также объяснила, что желание полностью себя переделать может быть связано с внутренними переживаниями человека и его психологическим состоянием.

Звездный пластический хирург Игорь Короткий ранее предположил, что певец Филипп Киркоров сделал пластику нижних и верхних век, липосакцию, фейслифтинг, а также несколько процедур по подтягиванию и омолаживанию лица. По словам врача, артисту удалось добиться должного эффекта омоложения, а операции были проведены качественно.