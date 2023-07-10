Женщина впала в кому после пластической операции в Пятигорске

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Жительница Воронежа впала в кому первой степени после пластической операции по коррекции век в клинической больнице Пятигорска, сообщает Telegram-канал Baza. Перед хирургическим вмешательством 36-летняя женщина сдала все необходимые анализы, результаты которых противопоказаний не выявили. Следственный комитет РФ (СКР) начал проверку по факту случившегося.

По данным канала, операция прошла 24 апреля. Спустя полчаса после ее начала состояние пациентки начало стремительно ухудшаться: у нее упал уровень насыщения кислородом крови, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. По информации Baza, так организм женщины отреагировал на анестезию.

Врачи сообщили родным, что пациентку ввели в медикаментозную кому из-за судорог и она вскоре должна прийти в себя, однако этого не произошло. Baza утверждает, что женщина дышит и питается с помощью трубочки, при этом ее мозг почти неактивен.

Близкие пострадавшей утверждают, что до операции ее попросили подписать акт выполненных услуг. Семья женщины обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет.

РИА Новости в свою очередь сообщает, что инцидентом заинтересовался Следственный комитет Ставропольского края, а также собственную проверку по факту случившегося проводит Росздравнадзор.

По публикациям в СМИ и сети Интернет по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — заявили в СКР.

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