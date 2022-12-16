В Подмосковье умер ребенок, пролежавший три года в коме из-за ошибки врачей «МК»: в Солнечногорске скончался шестилетний ребенок, пролежавший три года в коме из-за ошибки врачей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей, сообщает «МК». По данным авторов, ребенок погиб в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.

История началась в 2019 году в поселке Жуково в городском округе Солнечногорск. Родители двухлетнего мальчика с поражением центральной нервной системы и черепно-мозговой травмы отправили его на лечение зубов в частную стоматологическую клинику в соседнем поселке Андреевка. Там врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось. Его удалось реанимировать, однако из-за сильного повреждения мозга мальчик впал в кому. Более трех лет он находился в подобном состоянии, а после скончался.

В отношении двух работников клиники было возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 «б», «в» (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью). 15 декабря суд приговорил их к 3,5 и 4 годам лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что в Государственной думе идет работа над законопроектом, который должен заменить термин «медицинская услуга» на «медицинскую помощь», что автоматически избавит медиков от преследования по Уголовному кодексу. Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый обратил внимание на то, что в российском законодательстве такого понятия, как «врачебная ошибка», нет, поэтому любая ситуация, связанная с естественными медицинскими рисками, юридически приравнивается к преступной небрежности или злому умыслу. Эксперт уточняет, что декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что специалисты перестанут уходить из профессии и общая квалификация медиков повысится.