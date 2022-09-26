В Госдуме предложили избавить медиков от уголовного преследования за ошибки Сенатор Круглый: врачебные ошибки не должны влечь за собой уголовную ответственность

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В Государственной Думе идет работа над законопроектом, который должен заменить термин «медицинская услуга» на «медицинскую помощь», что автоматически избавит медиков от преследования по Уголовному кодексу, сообщает «Парламентская газета». Член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый обратил внимание на то, что в российском законодательстве такого понятия, как врачебная ошибка, нет, поэтому любая ситуация, связанная с естественными медицинскими рисками, юридически приравнивается к преступной небрежности или злому умыслу. Эксперт уточняет, что декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, специалисты перестанут уходить из профессии и общая квалификация медиков повысится.

Такие случаи всегда очень резонансные, и врачи нередко получают реальные сроки. Когда это происходят, молодые специалисты, студенты медицинских вузов опасаются идти в хирургические специальности, заниматься инвазивными направлениями работы. Им проще не идти в профессию, и получается, что в результате страдают пациенты, — заявил сенатор.

Круглый рассказал, что в медицине существует понятие обоснованного риска — когда в результате врачебных действий возникают непредвиденные осложнения, которые ухудшают ситуацию с заболеванием. По словам сенатора, врача за это не должны привлекать к уголовной ответственности.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее заявила, что в России не возникнет дефицита врачей из-за мобилизации. По ее словам, около трех тысяч медицинских работников подлежат мобилизации, но на передовую поедут именно профессионалы, которые окончили военно-медицинский факультет. Также депутат уточнила, что российские врачи сегодня также помогают жителям Донбасса.