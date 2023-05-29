Инстасамка встретилась с Мизулиной Инстасамка пообещала Мизулиной поменьше разврата и матерных слов в своем творчестве

Скандальная российская певица Инстасамка (Дарья Зотеева) встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и обсудили творчество артистки, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети опубликовано их совместное фото. Мизулина также встретилась с рэп-исполнительницей Hofmannita (Анна Михеева).

В ходе беседы Зотеева пообещала Мизулиной сократить в своих песнях количество нецензурных слов и разврата, а также поменьше упоминать о наркотиках. SHOT также утверждает, что певица намерена навсегда вернуться в Москву из Дубая.

В начале мая Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой, коротким видео из самолета хип-хоп-исполнительница поделилась в соцсетях.

Незадолго до этого ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. Артистка попала в список тех, кого МВД проверяет по факту неуплаты налогов и отмывания денег. Кроме того, один из концертов певицы в Москве был отменен «по независящим от клуба причинам».

Член правления «Отцов России» Андрей Згонников в свою очередь заявил, что его организация обратилась к президенту, прокуратуре и СК с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за этой певицей наверняка стоят какие-то западные кураторы.