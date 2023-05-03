Налоговики добрались до счетов Инстасамки Налоговики заблокировали счета Инстасамки

Фото: vk.com/instasamka

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам блогера и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, она попала в список тех, кого МВД проверяет по факту неуплаты налогов и отмывания денег.

Кроме того, один из концертов Инстасамки в Москве был отменен «по независящим от клуба причинам».

Прокуратура и Следственный комитет уже проверяли исполнительницу по подозрению в склонении к проституции и разложении детской психики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что более 30 российских блогеров-миллионников могут проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации канала, в черный список, помимо Инстасамки, попали видеоблогер Гусейн Гасанов и певец Егор Крид.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал направить штрафы за неуплату блогерами-миллиониками на нужды СВО и решение социальных проблем. Парламентарий также пристыдил медиаперсоны, которые зарабатывают состояния «на доверии людей» и используют мошеннические схемы.