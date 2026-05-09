День Победы — 2026
09 мая 2026 в 19:35

Нейросети подарили новую жизнь кадрам празднования Победы

Телеканал RT оживил архивные снимки времен ВОВ при помощи нейросетей

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Телеканал RT оживил снимки времен Великой Отечественной войны при помощи нейросетей в честь Дня Победы. Проект позволяет зрителям глубже погрузиться в историческую атмосферу и буквально прочувствовать детали тех лет.

На обновленных ИИ кадрах детально представлены моменты триумфа ликующих бойцов, движение советских танков и боевая работа артиллерийских расчетов. Подобное воплощение снимков помогает сохранить память о подвиге и сделать историю более наглядной для новых поколений. Эта работа стала важным дополнением к циклу материалов о ветеранах, таких как недавний рассказ 102-летней участницы войны Галины Вшивцевой о ее пути до Германии.

Ранее ребенок войны Анатолий Иванович рассказал, что в День Победы в 1945 году на улицы вышло очень много людей. По его словам, народ плясал, пел и плакал. Люди, несмотря на разруху, вызванную войной, оставались «живыми», добавил пенсионер.

До этого один из почетных гостей парада на Красной площади Семен Люлько заявил, что был счастлив быть близко с президентом Владимиром Путиным на празднике. Обращаясь к молодежи, ветеран пожелал никогда не испытывать того, что выпало на долю его поколения. Он сказал, что хочет чистого неба и чтобы никогда не было войны. Хотя, по мнению Люлько, это предугадать тяжело, поскольку «на Земле живут разные люди, которым всего мало».

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
