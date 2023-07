Названа сумма долга Киркоров перед налоговой Киркоров должен налоговой 2,1 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что певец Филипп Киркоров задолжал деньги налоговой. По информации канала, исполнитель должен заплатить 2,1 млн рублей.

На данный момент Киркоров находится в Италии для участия в летнем шоу Dolce & Gabbana.

Ранее жители итальянской деревни увидели российского певца, который гулял по улице в золотой короне, которую надел поверх кепки.

Кроме того, 56-летний певец кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Одной из первых на преображение певца отреагировала Лариса Гузеева. Актриса отметила, что Филипп обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет. Ее точку зрения поддержали многие коллеги.

Ранее Киркоров пожаловался на проблемы в отношениях в своем подкасте You Want A Scandal Now? во «ВКонтакте». По словам артиста, он часто закрывал глаза на то, что его не любили, а «позволяли себя любить». Киркоров считает, что успешному человеку трудно найти идеального партнёра, так как многих интересует лишь выгода.