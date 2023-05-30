Стало известно о состоянии госпитализированной певицы Славы Директор Славы заявил, что певица остается в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) остается в больнице, рассказал NEWS.ru концертный директор исполнительницы Николай Макаров. Ранее артистку госпитализировали с подозрением на воспаление легких, ее состояние оценивалось как хорошее.

Пока ничего нового сказать не можем. Остается в больнице, — заявил Макаров.

Накануне директор певицы рассказал, что у Славы поднялась температура, ей «стало немного не по себе». В связи с этим ее решили госпитализировать в больницу для установки точного диагноза. Макаров отмечал, что певица находится в хорошем состоянии. Макаров подчеркнул, что самочувствие звезды ухудшилось из-за нестабильного графика и простуды. По информации Telegram-канала Mash, Слава попала в больницу с рвотой и высокой температурой.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова 24 мая была срочно доставлена в одну из московских больниц. По данным канала, за два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло, медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Позднее Памфилова сообщила, что у нее диагностировали ларингит, однако она намерена вскоре вновь выйти на работу.