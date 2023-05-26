Стал известен диагноз Памфиловой после госпитализации Памфилова сообщила, что у нее ларингит

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Элла Памфилова

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила ТАСС, что у нее ларингит. Она добавила, что чувствует себя нормально и в понедельник уже сможет выйти на работу.

Это просто обычный <...> ларингит, ничего особенного. <...> Все хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе, — сказала глава ЦИК.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что председатель Центризбиркома РФ 24 мая была срочно доставлена в одну из Московских больниц. По данным канала, за два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло и медики приняли решение о ее срочной госпитализации.

Baza отмечала, что у Памфиловой полностью пропал голос.

13 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что был госпитализирован из-за получения ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВСУ по Луганску. Парламентарий сообщил, что он проезжал мимо здания, которое попало под обстрел, и, услышав крики о помощи, не смог остаться в стороне.