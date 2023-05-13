Водолацкий рассказал, как получил ранение в Луганске Водолацкий рассказал, что был ранен при спасении людей в Луганске

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что получил ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВСУ по Луганску. На аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале военкора Евгения Лисицына в ночь на 13 мая, парламентарий сообщил, что вместе с журналистом проезжал мимо здания, которое попало под обстрел, и, услышав крики о помощи, они не смогли остаться в стороне.

Мы оказались первыми возле горящих строений, обрушенных зданий. И в это время мы услышали крики людей о помощи. В это время [службы] МЧС только выезжали на этот объект, и естественно мы не могли быть в стороне и просто быть свидетелями происходящих событий, — сказал Водолацкий.

На помощь депутат отправился вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Во время спасения людей, как рассказал Водолацкий, произошел обвал кирпичной кладки — камни повредили парламентарию лицо, руки и ноги. Депутат отметил, что полученные травмы не смертельны и после того, как раны заживут, он снова будем помогать жителям ЛНР.