Памфилову срочно госпитализировали в Москве Baza: главу ЦИК Памфилову срочно госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 24 мая срочно госпитализировали главу ЦИК Эллу Памфилову. По данным канала, за два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло и медики приняли решение о ее срочной госпитализации.

Baza сообщает, что у Памфиловой полностью пропал голос.

13 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что был госпитализирован из-за получения ранения во время оказания помощи пострадавшим после удара ВСУ по Луганску. Парламентарий сообщил, что он проезжал мимо здания, которое попало под обстрел, и, услышав крики о помощи, не смог остаться в стороне.

Во время спасения людей, как рассказал Водолацкий, произошел обвал кирпичной кладки — камни повредили парламентарию лицо, руки и ноги. Депутат отметил, что полученные травмы не смертельны и после того, как раны заживут, он снова будет помогать жителям ЛНР.

Через несколько дней Водолацкий отметил, что чувствует себя нормально. По его словам, ничего страшного не произошло, у него немного пострадали только нога и лицо.