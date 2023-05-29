«Диагноза пока нет»: стало известно о состоянии певицы Славы Директор Славы подтвердил госпитализацию певицы из-за высокой температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слава (Анастасия Сланевская)

Певицу Славу (Анастасия Сланевская) госпитализировали в больницу, однако врачи пока не могут поставить точный диагноз, рассказал NEWS.ru концертный директор исполнительницы Николай Макаров. По его словам, у артистки поднялась температура, ей «стало немного не по себе».

Певицу Славу госпитализировали, врачи возьмут анализы и посмотрят. Точного диагноза пока нет. Состояние нормальное, просто поднялась температура, стало немного не по себе, решили отвезти в больницу, — сказал Макаров.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Славы с подозрением на воспаление легких. По информации Telegram-канала Mash, певица попала в больницу с рвотой и высокой температурой этим утром.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова 24 мая была срочно доставлена в одну из московских больниц. По данным канала, за два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло, медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Позднее Памфилова сообщила, что у нее диагностировали ларингит, однако она намерена вскоре вновь выйти на работу.