Экс-ведущая Первого канала танцевала в откровенном платье перед бойцами СВО Певица Калашникова станцевала в сексуальном наряде перед ранеными бойцами СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Калашникова

Выступление певицы, актрисы и телеведущей Анны Калашниковой перед ранеными участниками СВО в подмосковном госпитале вызвало активные обсуждения в социальных сетях из-за откровенного наряда, который она выбрала для того, чтобы поддержать боевой дух зрителей, пишет MK.RU. Девушка выступила на фоне триколора в актовом зале медучреждения в бирюзовом облегающем комбинезоне. Изначально она думала надеть что-то более сдержанное, но организаторы сказали, что наряд не принципиален.

Я очень волновалась перед поездкой, потому что переживала за эмоциональное состояние наших ребят. Я спросила: «Как лучше одеться? Наверное, нужно более сдержанно?» Мне сказали, что без разницы. Я подумала, что нужно выбрать яркий наряд, чтобы поддержать боевой дух ребят, — говорит Калашникова.

Также певица решила, что хочет посетить Донецк, чтобы дать концерт перед участниками СВО.

Блогер и ведущая Ида Галич не оценила выступление Калашниковой и раскритиковала его в своем Telegram-канале.

Окно Овертона в действии. Это не НОРМАЛЬНО. Это плохо. Ну почему никто ей не скажет!? — написала она.

На ЧМ по футболу 2018 года Калашникова вела программу «Твоя игра» на Первом канале. В передаче зрителям давали шанс угадать, кто победит в том или ином матче и с каким счетом завершится игра.

Ранее певец SHAMAN выступил в подольском госпитале перед ранеными участниками СВО. Он исполнил несколько песен в клубе лечебного учреждения.