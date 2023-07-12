«В шаге от катастрофы»: дети запретили Мадонне делать пластику Daily Mirror: дети призвали Мадонну отказаться от пластических операций

Фото: face to face/Global Look Press

Певица Мадонна

Дети 64-летней американской певицы Мадонны призвали ее отказаться от пластических операций, с которыми она, по их словам, переборщила, сообщает Daily Mirror. 26-летняя Лурдес Леон и 22-летний Рокко Ричи заявили, что мать «ведет себя так, будто ей слегка за двадцать». Они выразили опасения за жизнь Мадонны и вмешались в процесс ее реабилитации после того, как исполнительница оказалась в реанимации, заразившись бактериальной инфекцией.

Дочь Лурдес Леон заявила, что ее знаменитая мать не жалеет себя и «наказывает себя». Она сообщила, что собирается заставить певицу обратиться за полноценным лечением.

Она в шаге от катастрофы, — привело издание слова Лурдес.

Все шестеро детей Мадонны были очень сильно обеспокоены, когда узнали, что субфебрильная температура сохранялась у их матери в течение месяца. При этом певица отказывалась обращаться к врачу. Дети призвали Мадонну «снизить темп», поскольку она игнорировала признаки болезни ради подготовки к мировому турне.

Все дети согласны с тем, что им нужно вразумить свою маму и дать ей понять, что это важный тревожный сигнал, — сообщает издание.

Ранее стало известно, что у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она оказалась в отделении интенсивной терапии и была интубирована. Исполнительница хита Vogue проводила многочасовые репетиции для подготовки к мировому туру Celebration, посвященному 40-летию творческой деятельности, несмотря на длительное недомогание.