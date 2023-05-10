Филипп Киркоров: биография и последние новости о жизни короля эстрады Личная жизнь певца и пластические операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биография Филиппа Киркорова началась в городе-курорте Варна на востоке Болгарии у Черного моря. Будущий поп-король появился на свет 30 апреля 1967 года в семье популярного певца Бедроса Крикоряна и Виктории Лихачевой, которая также вращалась в артистических кругах. Поэтому Филипп с детства привык к постоянным гастролям, выходил с отцом на сцену и мечтал стать артистом. Национальность Киркорова-старшего — армянин, но ему пришлось изменить фамилию, чтобы сын смог поступить в школу в Болгарии. На тот момент это было обязательное условие.

В самом начале жизни в биографии Киркорова произошло мистическое событие. Он сильно болел, и Бедрос с Викторией поехали к популярной тогда ясновидящей Ванге, чтобы узнать о судьбе сына. Пророчица заявила, что видит его на высоком холме с блестящей палкой в руках. Но тогда никто не мог предположить, что предсказательница имеет в виду пик музыкального Олимпа.

В 1974 году семья Киркорова решает переехать в столицу СССР, где мальчик идет в первый класс обычной школы и сразу поступает в музыкальную. Он любит музыку, постепенно осваивает фортепиано и гитару. В 1984 году будущая звезда оканчивает среднюю школу круглым отличником и пробует пройти вступительные испытания в ГИТИС. Экзамены в этот вуз Филипп провалил: комиссии показалось, что его голос еще не сформировался, и предложили отложить поступление на пару лет. Но он не собирался так просто сдаваться, поэтому отправился пробоваться в Гнесинку. Там его заметила знаменитый наставник Маргарита Ланда, которая помогла таланту певца раскрыться. В 1988 году Филипп завершил обучение и получил диплом с отличием.

Киркоров: творчество и личная жизнь артиста

В 18-летнем возрасте в биографии Киркорова новый поворот: его позвали принять участие в известной тогда программе «Шире круг», которая дала старт многим талантливым исполнителям. Для выступления певец выбрал композицию «Алеша» на родном языке. Там будущую звезду разглядела режиссер «Голубого огонька» Светлана Аннапольская, но сразу участвовать в съемках юному дарованию не разрешили. Тогда Аннапольской пришлось пригрозить руководству увольнением, если оно не допустит Киркорова до съемок.

По окончании музыкального училища певца сразу пригласили в труппу Ленинградского мюзик-холла, с которой Филипп уехал выступать в Германию, в Friedrichstadt-Palast. Немецкого языка артист не знал, но, несмотря на это, выучил все партии наизусть. После завершения гастролей Киркоров решил, что не хочет связывать жизнь с этой деятельностью, и начал задумываться о сольных проектах.

В том же году певец знакомится с популярным поэтом Ильей Резником, который и стал организатором судьбоносной встречи Филиппа с Аллой Пугачевой. Она позвала начинающего артиста поучаствовать в своем шоу «Рождественские встречи». Гастролируя с труппой Примадонны, Киркоров объездил в 1989 году несколько европейских стран.

Встреча с поэтом Леонидом Дербеневым стала одним из ключевых событий в биографии Киркорова. Известный песенник создал для Филиппа множество композиций, ставших суперпопулярными в России и за границей. Это такие песни, как: «Днем и ночью», «Ты, ты, ты», «Атлантида», «Небо и земля». Последняя вывела певца на новый уровень: с ней он выиграл Гран-при на фестивале «Шлягер-90». Карьера стремительно летела вверх, принося все новые и новые звания и награды.

В 1995 году артист выступал на конкурсе «Евровидение», но занял лишь 17-е место. Со временем Киркоров сам стал продюсировать начинающих исполнителей, подготавливая их к выступлению. Среди его подопечных были Ани Лорак, Дима Колдун, Анжелика Агурбаш и Сергей Лазарев. Кроме этого, певец активно гастролировал, выпускал новые альбомы, снимался в кино.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Киркоров: творчество и личная жизнь

В 2017-м на свое 50-летие Филипп проехал по городам с грандиозным шоу «Я», где были использованы самые современные спецэффекты, лазерное шоу, огромное количество декораций и десятки костюмов. После этого подход певца к творчеству изменился: он начал снимать провокационные клипы, приглашая для участия новых звезд. В них появлялись Яна Рудковская, Тимати, Ольга Бузова. Были записаны песни совместно с группой «Дискотека Авария», Егором Кридом, Николаем Басковым, а также с Давидом Манукяном.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Фото Киркорова с детьми

Киркоров и Пугачева: история любви и развода

Киркоров ухаживал за Примадонной в течение пяти лет. Их брак был зарегистрирован 15 марта 1994 года. Мужем и женой пару объявил Анатолий Собчак, занимавший тогда пост мэра Петербурга.

Разницы в возрасте с Пугачевой Киркоров будто не замечал, зато армия его поклонниц негодовала. Пара обвенчалась спустя два месяца в Иерусалиме. На свадебных фото Киркоров выглядит абсолютно счастливым, несмотря на то что желтая пресса постоянно муссировала тему этого мезальянса. В чем только не обвиняли супругов: в попытке словить хайп, в браке по расчету и даже в том, что Филипп — просто новый проект Примадонны. Со стороны их отношения казались идеальными и продлились 11 лет. Детей у звездной пары не было. В 2005 году они официально объявили о разводе.

За период брака в биографии Киркорова произошло множество важных для творческого человека событий. Он восемь раз получал премию «Овация», пять раз — награду World Music Awards, а также неоднократно становился лауреатом других конкурсов — «Серебряная калоша», «Золотой граммофон» и «Песня года».

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Филипп Киркоров: биография

Новые романы Киркорова и рождение детей

После брака с Пугачевой у Киркорова были новые романы, но ни один из них не привел к свадьбе. Он заявил на телешоу в честь своего пятидесятилетия, что какое-то время встречался с Тиной Канделаки. По словам ведущей, они едва не поженились.

В 2011 году артист впервые стал отцом, назвав дочь Алла-Виктория. В ее имени он соединил память о двух самых дорогих для себя женщинах: матери и Примадонне. В 2012 году у Киркорова родился сын Мартин-Кристин. Оба ребенка появились на свет от суррогатной матери. Сейчас фото Киркорова с детьми часто мелькают в социальных сетях певца.

Киркоров некоторое время встречался с диск-жокеем Екатериной Гусевой. Они «засветились» на «Новой волне» в Сочи, затем она приняла участие в съемках его клипа и сопровождала Филиппа в поездке по США. В 2023-м Киркоров сообщил прессе, что у него появилась новая спутница, однако имя ее осталось тайной.

Киркоров: пластика как стремление к совершенству

В середине зимы 2023 года Киркоров предстал перед публикой в новом образе, сделав пластическую операцию на животе и нарастив волосы. Поп-король сказал, что пошел на этот шаг исключительно для зрителей, чтобы им было приятно на него смотреть. Сейчас биографию и личную жизнь Киркорова обсуждают многие СМИ, а поклонники и хейтеры отчаянно спорят в комментариях под постами звезды. Одни оценивают его преображение в положительном ключе, считая, что артист ощутимо помолодел и постройнел. Другие отзываются о пластике Кирокрова отрицательно, так как, по их мению, скрывать свой возраст и пытаться выглядеть моложе просто неуместно.

В начале весны артист снова лег под нож. В этот раз ему сделали мышечный рельеф на некоторых частях тела. В перерывах между операциями Филипп несколько раз в неделю ездил в клинику, где его мышцы стимулировали током с помощью специального аппарата. Всю пластику Киркорову делал известный в звездных кругах хирург Тимур Хайдаров, который колдовал над внешностью многих российских селебрити.

По мнению специалистов, одним торсом дело не обошлось. На фото Киркоров выглядит моложе, а на лице артиста присутствуют следы от косметических процедур. Сам певец говорит, что все операции — часть подготовки к грандиозному шоу, которое состоится уже в апреле. Оно будет приурочено ко дню рождения артиста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Последние новости о Киркорове в 2023-м

О своей личной жизни певец ранее предпочитал не распространяться, на все вопросы об отношениях отвечал уклончиво.

Ряд таблоидов отмечали, что изменения во внешности артиста связаны не только с предстоящими гастролями, но и с появлением у Филиппа спутницы жизни. Позже эти слухи подтвердил сам певец. Он заявил, что в его жизни поселилась любовь и ему «захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрит, кто с ним спит рядом». Артист сетует на то, что «на старости лет надо же было так умудриться».

Киркорову сейчас запрещен въезд в Литву по политическим причинам. Основанием для этого стала поездка и выступление Филиппа в Крыму. В ближайшие пять лет литовцы не смогут попасть на концерт артиста.

Перед Новым годом на телеканале ТНТ показали комедийную киноленту «СамоИрония судьбы», представлявшую собой пародию на советские новогодние фильмы. В фильме Киркоров сыграл современного Ипполита.

14 февраля 2023 года прошел премьерный показ видеоклипа на песню «Если ты не уйдешь», которая является официальным саундтреком к киноленте «Нюрнберг», вышедшей в прокат в начале марта. К слову, сам фильм высоких оценок не получил. На данный момент его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 6/10.

Помимо Филиппа, удивлять публику не перестает и его отец Бедрос Киркоров. Этой весной он объявил о разводе с Людмилой Смирновой после 26 лет супружества (его первая жена и мать Филиппа скончалась в молодом возрасте). На телешоу «Звезды сошлись» Киркоров-старший пришел с новой спутницей, с которой планирует строить семью. 2 июня 2023 года ему исполнится 91 год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Национальность Киркорова-старшего

Киркоров: хобби и жизнь вне сцены

Король отечественной эстрады занимается не только музыкой и собственными шоу. В качестве хобби он участвует во множестве известных проектов. К примеру, пробует себя на актерском поприще. С 2008 года он снялся в нескольких полнометражных лентах и сериалах. Среди них многосерийник «Салон красоты», где артист исполнил роль популярного певца, все части ленты «Любовь в большом городе», где он примерил на себя образ Валентина. Саундтреком к этой картине стала песня, исполненная Филиппом.

Помимо этого, Киркоров часто снимался в качестве приглашенной звезды в эпизодах отечественных сериалов, например, «Моя прекрасная няня». В 2021 году артист принял участие в съемках третьего эпизода картины «Последний богатырь», где он сыграл мистическую Жар-птицу. Певец считает, что этот образ олицетворяет шоу-бизнес в целом.

Киркоров пробовал себя и как театральный актер. Отработав в мюзикле «Метро», артист вдохновился и решил создать собственный проект «Чикаго», в котором выступил в качестве продюсера и исполнил главную мужскую роль. Количество новогодних мюзиклов, в которых снялся Киркоров, сложно посчитать на пальцах.

Как член жюри артист неоднократно участвовал в различных музыкальных шоу на федеральных каналах, среди которых «Минута славы», «Один в один!», «Точь-в-точь», «Маска». Киркоров также принял участие в шоу «Дуэты», спев с неизвестным исполнителем.

Сейчас певец проводит в Кремлевском дворце ряд масштабных мероприятий, посвященных своему дню рождения. На одной сцене с ним выступят звезды шоу-бизнеса, которые принимали участие в его проектах: Крид, Анна Асти, Басков и другие.

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