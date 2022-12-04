«Песню года» впервые за 41 год сняли без Леонтьева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Съемки фестиваля «Песня года» впервые за 41 год прошли без Валерия Леонтьева. Не оказалось в списке концерта и других известных исполнителей, сообщает KP.RU.

Валерий Леонтьев впервые выступил на большой сцене в 1971 году в Воркуте с песней «Карнавал», а в 1981 году состоялось его первое выступление в финале фестиваля «Песня года». С этого момента ни один концерт популярной у россиян программы не проходил без певца.

Артист несколько месяцев назад уехал в США, где 30 лет живет его супруга Людмила Исакович. Сейчас пара проводит все свое время на вилле в Майами. Ради съемок «Песни года» исполнитель отказался возвращаться в Москву. Артист не дает заявлений о своей дальнейшей гастрольной деятельности.

С супругой Леонтьев вместе с 1972 года, но поженилась пара только в 1998 году. Детей у Леонтьева нет. Сам артист всегда был закрыт для публики.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал двух звезд 80-х, которые не утратили своей актуальности. Это Юрий Антонов и Валерий Леонтьев — два ярких артиста 1980-х годов, которые оставили большой след в музыкальной культуре. Леонтьев идет в ногу со временем, старается делать ремиксы, чтобы его песни активно слушала современная молодежь, считает эксперт.