Киркоров и Бузова спародировали «Иронию судьбы» без согласия вдовы Рязанова Канал ТНТ покажет пародию на «Иронию судьбы». Какой она будет, что говорят актеры и наследники создателей самой известной новогодней комедии

Фото: TNT_television/t.me

Ольга Бузова в фильме «Самоирония судьбы»

Как выяснил NEWS.ru, наследники режиссера Эльдара Рязанова (1927–2015) и его соавтора, сценариста Эмиля Брагинского (1921–1998) ничего не знают о том, что телеканал ТНТ снимает новогоднюю пародию-микс из комедий Рязанова: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и других. Так, с песней про пять минут в новогоднюю ночь на экране возникнет Клава Кока, в роли Ипполита появится Филипп Киркоров, а невесту Жени Лукашина Галю сыграет Ольга Бузова. Образы других героев рязановских комедий примерят Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов и прочие звезды ТНТ. Допустил ли канал нарушение авторских прав, что думают о пародии сыгравшая в оригинальной ленте Валентина Талызина, друзья и коллеги Рязанова, есть ли у «Самоиронии судьбы» шанс остаться в памяти зрителей — в нашем материале.

«Для чего эксплуатируют советские шедевры, почему не придумают своё?»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая в оригинальной «Иронии судьбы» роль подруги Нади Шевелевой и озвучившая героиню Барбары Брыльской, в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что современным кино- и телевизионным деятелям следует придумать к Новому году «что-то своё, а не эксплуатировать раз за разом советские шедевры». Артистка считает, что «все картины Рязанова прекрасны, и лучше него никто не сделает».

Почему они сами не придумают что-нибудь своё? Прекрасная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». Вообще все рязановские фильмы прекрасны. Но это Рязанов делал, лучше него никто не сделает, — считает Валентина Талызина.

Актриса оценила выбор исполнителей главных ролей в пародии «Самоирония судьбы», которую канал ТНТ планирует показать в эфире в новогоднюю ночь. Певец Филипп Киркоров сыграет Ипполита, невесту Жени Лукашина Галю — телеведущая Ольга Бузова. Также в комедии снимутся Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов и другие звезды ТНТ.

Киркоров — очень хороший певец. Но зачем он соглашается на эту... я даже не знаю, как это назвать. Ну, Бузова — понятно. Ей всё равно, — высказалась народная артистка РСФСР.

Фото: TNT_television/t.me Филипп Киркоров в фильме «Самоирония судьбы»

Валентина Талызина назвала фильмы Эльдара Рязанова народным достоянием, классикой наравне с произведениями Пушкина, Достоевского и Чехова.

Рязанов был комедиограф, как Гайдай. Ну зачем вы отравляете, я уже не говорю опошляете [творческое наследие Рязанова]? Зачем? Никто же не делает пародии на Чехова, на Пушкина, на Достоевского — понимают, что это святое наше народное достояние. Но ведь Рязанов — это тоже наше народное достояние, — заявила актриса.

Талызина добавила, что не будет смотреть пародию ТНТ на «Иронию судьбы».

Пасынок Эльдара Рязанова (сын второй жены мэтра Нины. — NEWS.ru) кинорежиссер, сценарист, декан режиссерского факультета ВГИК Николай Скуйбин в беседе с NEWS.ru определил будущую картину как «сугубо коммерческий проект». А также предположил, что фильм-пародия на ленты Рязанова может стать «еще одним проявлением плохого вкуса».

Это коммерческий проект, цель у которого одна — зарабатывание денег. Я подозреваю, что он будет еще одним проявлением, к сожалению, плохого вкуса. Буду ли я смотреть — не знаю, я мало смотрю телевизор, ТНТ тем более. С другой стороны, ну захотели спародировать — пусть пародируют. Пародируют в основном то, что популярно, ведь правда? Я бы предпочел, чтобы они этих фильмов не касались, но мы сделать ничего не можем, — отметил Николай Скуйбин.

«Одноразовая вещь, которая не останется в памяти зрителей»

Друживший с Рязановым режиссер Малого театра, народный артист России Андрей Житинкин напомнил, что 15 лет назад на экраны вышел ремейк комедии про баню и Женю Лукашина «Ирония судьбы. Продолжение». Режиссером выступил Тимур Бекмамбетов, главные роли играли Константин Хабенский, Сергей Безруков и Елизавета Боярская. В эпизодах появились артисты оригинального фильма Андрей Мягков (1938–2021), Юрий Яковлев (1928–2013), Барбара Брыльска.

По словам Житинкина, тогда Рязанов официально разрешил компании Бекмамбетова снимать ремейк, выступил сорежиссером и консультантом, однако всё равно остался недоволен результатом.

Сам Эльдар Александрович (мы с ним об этом разговаривали), честно говоря, был расстроен, фильм ему не понравился. Он уже неважно себя чувствовал. И всем было понятно, что это, конечно, такое компромиссное его решение. Его просто купили — ему сделали такое предложение, от которого, как говорится, он не смог отказаться. Фильм был снят, но сам Эльдар Александрович не испытал морального удовлетворения от этой работы и никому больше не советовал снимать ремейки, — вспоминает Андрей Житинкин.

Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

Житинкин усомнился в том, что у ТНТ получится снять шедевр. По мнению режиссера, скорее всего, это будет «одноразовая вещь, которая не останется в памяти зрителей», так как подобные шоу снимают к конкретному празднику и их смысл сводится «исключительно к тому, чтобы показать в неожиданном ракурсе популярных персон».

Эффекта рязановского фильма продюсеры ТНТ, по убеждению Андрея Житинкина, «не добьются». Он объяснил, что в 1976 году «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала событием всесоюзного масштаба.

Тогда жахнуло в новогоднюю ночь! Зрители потом умоляли и мешками заваливали телевидение, чтобы повторили. И это было действительно сильно. Потрясающая новая поэзия, которую Эльдар Александрович знал удивительно и сам писал стихи, он первый привлек поэзию и Мандельштама, и Цветаевой. И совершенно неожиданная Пугачева. Это западная звезда Брыльска (в советское-то время!), которую помнили по «Анатомии любви». Польский эротический символ играет у нас в картине учительницу русского языка! Все звезды тогда сошлись, и был эффект разорвавшейся бомбы, — напомнил Андрей Житинкин.

По мнению режиссера, на такой же успех «Самоиронии судьбы» рассчитывать вряд ли стоит: «Скорее наоборот, кто-то ухмыльнется, а кто-то просто переключит канал и всё».

«Пусть молодежь поржет»: дочь Буркова заступилась за ТНТ, Бузову и Киркорова

Более оптимистично настроена дочь заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова Мария. Ее отец играл в рязановском фильме одного из друзей Жени Лукашина — того самого, который «каждый год 31 декабря ходит в баню» и «никогда не пьянеет». По мнению Марии Бурковой, канал ТНТ «рассчитывает на свою аудиторию» и «пусть снимают, пусть молодежь поржет». Для аудитории развлекательного канала интересны и уместны и Киркоров-Ипполит, и Бузова-Галя, считает Мария Буркова.

Я думаю, что они на свою аудиторию рассчитывают, надеются, что их зрителям будет смешно. Я сама, кстати, ТНТ смотрю, ребят уважаю — «Камеди» и остальных, юмор у них хороший, в отличие от наших федеральных каналов, где с юмором туго. Надеюсь, что будет смешно. И лучше на наших [фильмах], чем на западных. Пусть молодежь ржет — смех, как известно, продлевает жизнь. Может, заодно пересмотрят оригинал, — выразила надежду дочь Георгия Буркова.

Фото: TNT_television/t.me Клава Кока в фильме «Самоирония судьбы»

Она также не видит ничего дурного в решении продюсеров ТНТ пригласить на роли Ипполита и Гали Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову, «в которую плюются, а она не впитывает ничего».

Бузова что, во второй МХАТ вошла тем, что играет в новогодней комедии? Нет. ТНТ — это их поляна, развлекательные шоу. Они что хотят, то и будут там делать. У меня к Бузовой как к персонажу уважительное отношение — она сама себя сделала. Понятно, «Дом-2» — дрянь несусветная, но человек пошел дальше. И Киркорову давайте дадим выступить. А кого еще будет интересно смотреть в роли Ипполита: чтобы новогоднее и смешное? — говорит Мария Буркова.

Она считает, что после боя курантов зрители «вообще будут с телевизионным изображением Ипполита-Киркорова чокаться». Те же, кто выступает против съемок пародии на культовый фильм, Мария Буркова называет неправыми. По ее мнению, «они как будто до сих пор в Советском Союзе живут».

Но пора уже понять, что не вернуть нашу юность, — объяснила дочь актера.

Буркова заявила, что «не пойдет с критикой и палками» на деятелей шоу-бизнеса, поскольку считает их «трудягами, в отличие от диванных критиков, которые лежат и ворчат, зато у них всегда есть свое мнение, как нужно петь, играть и снимать хорошее кино».

Почему никто не спросил разрешения наследников Рязанова и Брагинского?

Кинокритик Давид Шнейдеров убежден, что ТНТ является «каналом со своей специфической аудиторией». Но будет ли она смотреть предназначенный для нее продукт — «зависит от сценария и того, насколько качественно будет снято».

Это обычный развлекательный продукт телеканала. И было бы глупо придавать ему серьезное значение, — подчеркивает Шнейдеров.

Критик напомнил, что сценарий к оригинальному фильму «Ирония судьбы» в свое время писали в соавторстве Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский и права на созданные ими произведения после смерти сценаристов перешли к их наследникам. Шнейдеров задался вопросом, «выкупил ли ТНТ права у наследников Рязанова и Брагинского на использование сценария и образов героев, насколько это легальная история».

Если выкупили — честь им и хвала: наследники получат деньги, очень хорошо. Потому что наследники Рязанова, насколько я знаю, не получают деньги от бесконечного повтора фильмов мастера. У нас в России, в отличие от США, это не принято. Это в США получают деньги все, кто указан в титрах, за каждый кино- и телепоказ. У нас не так. Если ТНТ заплатит — молодцы. А качественно снимут или нет, решит зритель, — отмечает Давид Шнейдеров.

Фото: TNT_television/t.me Тимур Батрутдинов в фильме «Самоирония судьбы»

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма сообщила NEWS.ru, что «ничего не знает» о съемках новогодней пародии на ТНТ по произведениям ее покойного мужа.

Ко мне по этому вопросу никто не обращался, разрешение не спрашивал, — прокомментировала вдова мэтра.

Аналогично ответил и сын соавтора сценария картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эмиля Брагинского Виктор. Он пояснил, что является наследником творческого наследия отца, однако «никто не спрашивал разрешения на съемки ни фильма-пародии, ни какого-то другого».

Как объяснил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, «согласно действующему законодательству, если вы хотите снять кино по произведению автора, то необходимо обратиться к правообладателю и получить у него разрешение на использование произведения». В случае отсутствия разрешения правообладатель может обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации и запрете показа данного фильма, если он уже снят.

При этом Сергей Жорин напомнил об исключении, под которое и подпадают съемки «Самоиронии судьбы».

Создание произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии <...> допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права без выплаты вознаграждения. Об этом прямо говорится в п.4 ст.1274 ГК РФ, — цитирует закон Сергей Жорин.

Следовательно, подытожил юрист, «в случае съемок музыкальной пародии разрешение правообладателей не требуется».