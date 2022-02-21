Шукшина пожаловалась на глумление над российскими сказками

Актриса Мария Шукшина призналась, что не смогла досмотреть новую часть «Последнего богатыря» во многом из-за Филиппа Киркорова, который снёс яйцо в образе Жар-птицы. На фоне этого она заявила, что в России глумятся над русскими сказками, пишет «Царьград».

Я перестала смотреть, несмотря на то, что там прекрасный звёздный состав: моя подруга играет, Лена Валюшкина, я, собственно, из-за неё и стала смотреть, потому что я её очень люблю. Происходит глумление над нашими русскими сказками, — посетовала Шукшина.

Актриса также пожаловалась на то, что во многих российских фильмах по сказкам Кощей Бессмертный представлен в образе положительного героя. По её мнению, это говорит о том, что кто-то хочет, чтобы зло стало привлекательным и геройским. Помимо этого, Шукшина призналась, что из-за этого у детей возникает «каша» в голове, когда им читают оригинальные сказки, где Кощей, например, является главным злодеем.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что роль музыканта Филиппа Киркорова в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы», где он играет Жар-птицу и себя самого, добавила ярких красок в киноленту. По его мнению, исполнитель отлично смотрелся в этой роли.