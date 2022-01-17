Продюсер Пригожин оценил Киркорова в роли Жар-птицы

Роль музыканта Филиппа Киркорова в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы», где он играет Жар-птицу и себя самого, добавила ярких красок в киноленту, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, исполнитель отлично смотрелся в этой роли, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Человеку предложена роль, написанная под него, и он — точно яркая краска в фильме. Филипп — очень своеобразный персонаж. На мой взгляд, он точно не ухудшил фильм в этой роли. Она ему подходит. А почему нет, — задался вопросом Пригожин.

Продюсер назвал хорошей тенденцией востребованность артистов в кино и других сферах. При этом он признался, что не смотрел третью часть «Последнего богатыря», потому что не ходит на такие фильмы без детей.

Ранее Пригожин оценил результаты опроса ВЦИОМ о музыкантах года. Он добавил, что ему «категорически не нравится» рост популярности Градского после его смерти. Продюсер расстроился из-за того, что певца не упоминали при жизни так же часто, как после его гибели.