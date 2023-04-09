Отец Киркорова решил развестись в 90 лет ради другой женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Бедрос Киркоров

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос решил развестись со своей второй женой Людмилой Смирновой после 26 лет брака, влюбившись в другую женщину, сообщает телеканал НТВ. Имя новой избранницы 90-летнего артиста не раскрывается. Филипп Киркоров порадовался за отца, отметив, что тот «практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает». О новой возлюбленной Бедроса он сказал только, что она красивая женщина.

Что касается отношений Киркорова-старшего и его нынешней супруги, то, по словам Филиппа, они стали напряженными довольно давно. Несколько месяцев назад они поссорились из-за какой-то мелочи. Певец ожидал, что отец и его жена помирятся, но этого не произошло, в итоге дело идет к разводу.

По предположениям поклонников, причиной развода Бедроса является молодая медсестра, которая за ним присматривает. Причем, по словам самого Киркорова-старшего, она ждет ребенка.

Есть слухи, что от меня. Но я хочу это опровергнуть — она беременна от своего любимого мужа, — сказал он.

В феврале Бедрос Киркоров попал в больницу из-за жидкости в легких. При этом певец опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он находится в реанимации. Он также посетовал на то, что публикации о его госпитализации появились еще до того, как к нему приехала скорая помощь.