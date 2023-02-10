Бедрос Киркоров раскрыл причину своей госпитализации Бедрос Киркоров рассказал, что был госпитализирован из-за жидкости в легких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отец Филиппа Киркорова Бедрос опроверг сообщения СМИ о том, что он попал в реанимацию, но подтвердил свою госпитализацию, сообщает KP.RU. По его словам, у него скопилась жидкость в легких, но сам случай «не такой уж тяжелый». Артист подчеркнул, что вызвал медиков из-за боли в боку, однако причин для беспокойства нет и через два дня он уже будет дома.

Я могу подтвердить, что я действительно в больнице, но не в реанимации. У меня скопилась жидкость в легких, поэтому нужны медицинские процедуры. Это не такой уж и тяжелой случай <...> Я себя нормально чувствую. Как видите, не задыхаюсь, кислород мне уже дали. А вызвал медиков я только потому, что у меня болел бок. Скоро буду дома, — пояснил Киркоров.

Также артист уточнил, что новости о его госпитализации появились в СМИ еще до того, как к нему приехала скорая помощь. Он отметил, что «люди зарабатывают» таким образом. Киркоров-старший заявил, что оставляет этот момент «на их совести».

Ранее сообщалось, что Киркорова-старшего госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции. По информации канала, ранее артисту установили кардиостимулятор для лечения ишемической болезни сердца и стенокардии.