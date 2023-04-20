Хирург раскрыл секрет новых ягодиц Киркорова Пластический хирург Ведров заявил, что Киркоров мог пересадить жир с живота в ягодицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров мог пересадить жир с живота в ягодицы ради более округлых форм, предположил в разговоре с NEWS.ru пластический хирург Олег Ведров. Второй вариант, отметил врач, это глютеопластика — увеличение данной части тела имплантатами.

Высказывались разные версии: свои ягодицы благодаря спортзалу, накладные или чудеса пластической хирургии — липофилинг. Именно последнюю врачи считают основной. Киркоров открыто заявлял, что сделал липосакцию живота с прорисовкой рельефа. Вполне возможно, что жир из живота ему пересадили в ягодицы, — подчеркнул Ведров.

По его словам, при подобной процедуре жир забирается из имеющихся жировых ловушек (живот, бока), обрабатывается и вкачивается в ягодицы для коррекции их формы и размера. Хирург объяснил, что липофилинг обычно проводят с гиперкоррекцией, то есть закачивают изначально больше жира, чем нужно, так как приживается 70–80%.

Возможно, именно поэтому сейчас его ягодицы [Киркорова] смотрятся чрезмерно округлыми. Второй вариант — глютеопластика, то есть увеличение ягодиц имплантатами. Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди — через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой «полочки», когда ягодицы как бы выпирают, — подытожил Ведров.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее заявил, что изменение внешности артистом Филиппом Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.