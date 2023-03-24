Биография Валерии: от ресторанной певицы до заслуженной артистки Рассказываем о творческом пути, детях и личной жизни Валерии, ее браках и сложных разводах, успешных и провальных песнях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Валерия

Биография Валерии началась 17 апреля 1968 года в маленьком городке Аткарске под Саратовом. Тогда, конечно, никто не мог подумать, что девочка Алла станет певицей, известной даже за рубежом, и получит звание народной артистки в РФ, Чечне и Кабардино-Балкарии. А началось всё с простой музыкальной школы...

Творческая деятельность Валерии: первые шаги

Алла Перфилова начала жизнь в творческой семье: её отец руководил детской музыкальной школой, а мама была учителем там же. Казалось, что судьба девочки предопределена уже тогда, но сама Алла долгое время мечтала стать балериной. Тем не менее музыкой девочка стала увлекаться с ранних лет. В пять лет она уже пела в хоре, а в детском саду на утренниках ей доверяли сольные партии.

Воспитанием юной певицы занималась преимущественно бабушка, так как родители были очень заняты на работе. Помимо хора Алла посещала ещё несколько кружков и была отличницей в школе — на скуку времени не оставалось. Самым нелюбимым предметом девочки была физкультура, но ради золотой медали она переборола себя и начала посещать спортивную секцию.

По окончании школы мечты о балете были давно забыты: в 1985 году девушка поехала покорять столицу и сдавать экзамен в знаменитую Гнесинку. Конкурс был колоссальный — сотня претендентов на место, но юное дарование заметил Иосиф Кобзон и сразу взял к себе на курс. Академию Алла окончила в 1990 году.

Уже будучи студенткой, она поехала на Всесоюзный конкурс «Юрмала-87», где её выступление в стиле джаз оказалось провальным. Члены жюри могли вовсе не заинтересоваться юной певицей, если бы среди них не было Кобзона, который заступился за свою воспитанницу. Как бы то ни было, в финал Алла не прошла, но это поражение не выбило её из колеи. Она стала активно готовиться к новым конкурсам.

Фото: youtube Алла Перфилова (Валерия). Кадр из программы «Юрмала-87»

Биография Валерии: период всероссийской популярности

Уже в 1988 году девушка выступила на телевидении в передаче «Шире круг», где исполнила песню «Будь со мной». Тогда и начались разговоры о зарождении новой звёздочки на музыкальном небосклоне. Тогда же юное дарование меняет имя на псевдоним Валерия. После этого её шаги к успеху стали семимильными: она победила в конкурсе «Утренняя звезда», затем в «Братиславской лире». И уже в 1992-м, после окончания музыкальной академии, выиграла приз от зрителей в Юрмале.

Однако сразу после получения диплома Гнесинки оставаться в Москве Валерия не стала, вернувшись в родную область. Там она устроилась на работу в филармонию Саратова. Вместе с будущим мужем Леонидом Ярошевским они создают ВИА «Импульс» и гастролируют по региону.

Затем Валерия снова развернула деятельность в Москве. Она в попытках достичь известности поёт в ресторанах, где её замечает будущий муж и продюсер Александр Шульгин. В биографии Валерии и до этого были эпизоды, когда её приглашали на большую сцену, но она отказывалась. К примеру, ей предлагали присоединиться к группе «Комбинация», но она видела себя исключительно в сольной карьере.

В то время Александр уже сотрудничал с иностранными звукозаписывающими компаниями и искал команду для работы над англоязычными песнями. Альбом The Taiga Symphony был создан в Мюнхене при участии именитых заграничных композиторов, но известным не стал. При содействии Шульгина популярность Валерии резко пошла вверх: она победила на «Песне года» с композицией «Самолёт».

Фото певицы Валерии красовались на обложках глянцевых журналов, в её копилке уже было несколько полноценных студийных альбомов, которые пользовались огромной популярностью. И тут внезапно певица объявляет об окончании карьеры. Причиной тому стал разрыв с Шульгиным и затяжной бракоразводный процесс, завершившийся только к 2003 году.

Когда контракт с бывшим мужем был окончательно расторгнут, в биографии Валерии случается новый поворот: она заключает новый, с компанией Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». С новой командой певица создаёт альбом «Страна любви», композиции из которого сразу поднимаются на верхние строчки российских рейтингов.

В 2007 году Валерия пытается завоевать западного слушателя. Она уезжает из России и совместно с именитыми музыкантами и авторами выпускает несколько треков: Out of Control, Smooth Operator и кавер на песню Stayin Alive, спетый вместе с автором. Но за рубежом этот альбом остался незамеченным, и певица вернулась на российскую эстраду. Однако Валерия смогла стать единственным русским музыкантом, оказавшимся на обложке американского Billboard.

Сейчас певице Валерии больше 50 лет, она продолжает активно выступать на сцене, собирая полные залы. При этом она стала заслуженной артисткой, послом доброй воли, выступала в качестве доверенного лица Путина на выборах и пыталась строить политическую карьеру, создав партию «Сильные женщины». С 2012 года Валерия состоит в президентском Совете по культуре и искусству РФ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Валерия

Личная жизнь Валерии: три брака — три эпохи

Личная жизнь Валерии всегда была под пристальным вниманием журналистов, хотя при первом муже, Леониде Ярошевском, она ещё не была звездой. Но именно он уговорил её пробоваться в Гнесинку, в то время как девушка уже готовилась подавать документы на истфак МГУ.

Как коммерческие музыканты вместе с Леонидом они начинали в Саратове, активно гастролировали, а затем перебрались в столицу, перебиваясь заработками в барах и ресторанах. Впоследствии Ярошевский издал книгу о жизни с Валерией, где упрекает певицу в том, что она использовала его как стартовую площадку в своей музыкальной карьере.

Следующие десять лет личной жизни Валерии связаны с продюсером Александром Шульгиным. Несмотря на кажущуюся идиллию, эти отношения не были безоблачными. Друзья семьи говорили о том, что Александр бывал довольно жесток с женой и часто доходило до рукоприкладства. Эти слухи Валерия подтвердила уже после развода в откровенном интервью для журнала «Караван историй». Дети Валерии появляются именно в этот период биографии: Анна, Артемий и Арсений.

После тяжёлого разрыва личная жизнь Валерии не складывалась, точнее, она не хотела заводить новых отношений. Но Иосиф Пригожин оказался настойчив: постепенно ему удалось добиться взаимности певицы. Они вместе уже два десятка лет и считают, что идеально подходят друг другу. Кстати, первая их встреча случилась ещё в 1991 году на шоу «Утренняя звезда».

Пара мечтала о совместном ребёнке. Но в 2014 году в биографии Валерии случилась беда: певица потеряла еще не рожденного ребенка, что стало огромной трагедией для семьи. При этом, по словам супругов, детей у них шестеро на двоих: у Пригожина их тоже трое.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Личная жизнь семьи Валерии

Дети Валерии биографию свою никогда не скрывали. Они активно ведут соцсети и общаются с подписчиками, при этом тоже выбрали себе творческие профессии.

Первая дочь, Анна, которая взяла псевдоним Шена, тоже стала певицей. Примечательно, что сначала девочка не хотела заниматься музыкой и отказалась учиться играть на фортепьяно. Музыкальные критики относятся к её песням неоднозначно, так как в них сочетаются рэп, горловое пение и оркестровая музыка. Но и поклонников у певицы достаточно.

Личная жизнь членов семьи Валерии, в частности ее сына Артемия, тоже вызывала интерес у фанатов певицы. Старший сын артистки давно проживает в Швейцарии и руководит звукозаписывающей студией. Он счастливо женат, но о потомстве думать пока не хочет.

Бабушкой и дедушкой Валерия и Иосиф стали благодаря Арсению. На фото певица Валерия счастливо позирует с долгожданной Селин. Младший сын сначала построил карьеру успешного пианиста, но затем бросил музыку и ушел в бизнес.

Не чувствуя возраста, певица Валерия ведет очень активную жизнь. Она написала несколько книг: автобиографию и пособие по йоге для женщин после пятидесяти. Она соблюдает принципы ЗОЖ, регулярно занимается спортом и продолжает выступать. Злые языки говорили, что артистка пользуется услугами пластических хирургов, но фото певицы Валерии без грима и фотошопа опровергли эти слухи.

На данный момент в биографии Валерии новый виток: она преуспела в общественной деятельности. Являясь послом доброй воли, советником президента по культуре и искусству, в Китае она получила почётный титул «Посол большой панды» в Европе.

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