Иосиф Пригожин о роли Пугачевой в СВО, лицемерии Вайкуле, юбилее Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, как изменился шоу-бизнес спустя год после начала СВО, и выразил отношение к уехавшим коллегам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин

17 апреля народной артистке России Валерии исполнится 55 лет, а 12 марта у певицы семейный праздник: она отметит 20-летие отношений с мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. О секретах прочности их брака и, напротив, крайне нестройных рядах деятелей российской культуры, а также об уехавших из страны артистах, возможной роли Аллы Пугачевой в организации переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, «чушкане Милохине» и интригах за кулисами шоу-бизнеса Иосиф Пригожин рассказал в интервью NEWS.ru.

«Я не понял Максима Галкина, откровенно скажу»

— Как, по вашим ощущениям, изменился российский шоу-бизнес с февраля прошлого года?

— Конечно же, изменился. Например, если раньше артисты могли выступать и в России, и в странах СНГ, и по всему миру, то сейчас те, кто остался верен России и продолжает жить в России, лишены возможности работать на Западе. Структура индустрии изменилась: стриминг, монетизация, корпоративы, рекламные контракты, площадки... Уехало некоторое количество талантливых творческих личностей. Среди них украинские исполнители, которые занимали приличную долю музыкального рынка в России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Светлана Лобода и актёр Александр Ревва на вручении премии Муз-ТВ

Украинские артисты даже доминировали на российских национальных премиях! К ним относились в нашей стране с уважением. Важный момент: они же пели на русском языке. И зарабатывали в этой стране достаточно большие деньги. При этом, скорее всего, они не платили налоги в России в полном объеме.

Сейчас покинувшие Россию украинские артисты так же поют за рубежом на русскую аудиторию на русском языке, продолжая зарабатывать на русскоговорящих.

— Чей отъезд стал для вас самым неожиданным: Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

— Я не понял Максима Галкина, откровенно скажу. Я к нему всегда относился с глубоким уважением. Он, безусловно, талантливый человек. Но меня поразило другое. Максим обладал колоссальными возможностями в России. Так же, как и его супруга Алла Борисовна Пугачева. Они могли зайти в любой кабинет правительства, администрацию президента. Они всегда были в почете, их никто здесь не обижал. Алла Борисовна могла обидеть кого-то, ее — никто и никогда. Почти все, кто теперь уехал, использовали малейшую возможность быть ближе к власти.

Есть видео, на котором Алла Борисовна агитировала в поддержку президента Владимира Путина. К Алле Борисовне министры домой в гости приезжали. Она могла запретить того или иного артиста показать по телевизору. Я знал только трех людей в эстрадной среде, обладающих столь мощным ресурсом по степени влияния — Людмила Зыкина (1929-2009), Иосиф Кобзон (1937-2018) и Алла Пугачева.

Кстати, на праздновании дней рождения Иосифа Кобзона всегда присутствовали люди самых разных политических и идеологических взглядов, разных социальных слоев. В этом и заключается миссия деятелей культуры: объединять людей. Хочется напомнить коллегам по цеху: если вы представляете культуру, то не можете поддерживать одну сторону в ущерб другой. И тем более выходить с флагом другого государства.

«Пугачева могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между Путиным и Зеленским»

— Но уехавшие артисты заявляют, что так они выражают свою позицию, на которую как граждане имеют право.

— Я, конечно же, не претендую на истину в последней инстанции, считаю, что всех нас рассудят люди и история. Но на мой взгляд, задача артиста — радовать зрителей. Вне зависимости от вероисповедания зрителей, их социального статуса и так далее. Я не думаю, что артистам стоит с умным видом рассуждать о том, в чем они совершенно точно не компетентны: в вопросах глобальной политики.

Хотите проявить гражданскую позицию? Допустим. К примеру, некоторые артисты кричат: «Мы — за мир, остановите Путина». Да мы все за мир. Но почему многие из шоу-бизнеса, будучи лично знакомы с Зеленским, не хотят уговорить его не принимать оружие из западных стран, не посылать украинских ребят на смерть, а сесть за стол переговоров?!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин

— Думаете, он прислушается?

— Но хотя бы попытайтесь его убедить! Почему вы США не можете попросить, НАТО остановить этот конфликт? Со своей позиции, в своем понимании, я сравниваю отношения в государстве с отношениями в семье. Семья — это основа, это фундамент.

Вот, к примеру, 12 марта исполняется 20 лет нашим отношениям с Валерией, 19 лет мы в браке. Все эти годы журналисты задают мне один и тот же вопрос: как вы — люди из шоу-бизнеса — смогли так долго продержаться вместе. Я всем отвечаю, что мы научились уступать друг другу и учитывать интересы всех членов семьи, в том числе интересы детей, каждый из которых является отдельной личностью.

С их мнением тоже необходимо считаться, с их мировоззрением — новым, технологичным, современным.

— Профессиональная индустрия — это в какой-то степени тоже семья?

— Так должно быть, по крайней мере. Хочется, чтобы в этой семье все ее части были консолидированными и мудрыми.

— Как может выглядеть мудрость в современном ракурсе шоу-бизнеса, по вашему мнению?

— У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна». В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна не безразлична.

Поехать к Зеленскому с тем же Романом Абрамовичем, сказать: «Послушай, Володенька, мальчишка, ты что творишь-то? Ты и своих губишь, и наших!».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева»

Почему не соберете вокруг себя творческих людей России и Украины, не предложите вместе выступить единым культурным фронтом — и не за одну сторону конфликта с явной предвзятостью по отношению к другой, а инициировать мирные переговоры между государствами? Но вместо этого вы, уехав, публично ругаете «плохого Путина», «плохую Россию».

Хотя, к примеру, та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична. По крайней мере, никаких громких политических заявлений от нее не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать в правительственных концертах и так далее. На этом фоне все их нынешние заявления выглядят лицемерием, это во-первых. А во вторых, всё это и усугубляет общий конфликт, и вызывает раздражение в обществе, и девальвирует статус самих же критиканов. И девальвирует всю индустрию.

Ведь они не от политиков уехали, а от народа. На народе зарабатывали, признавались народу в любви. И народ оставили с тем правительством, за которое сами же призывали голосовать.

Как после такого публика должна относиться и к конкретному исполнителю, и ко всему шоу-бизнесу? При этом сами артисты категорически не признают критики. Тот же Макаревич сказал, мол, настоящая Россия из России уехала, имея в виду уехавших коллег и, наверное, также себя. Мне видится в этом заявлении очень серьезный диссонанс с существующей реальностью. Много у меня вопросов к уехавшим коллегам.

«Я Евровидение не забыл и никому прощать не собираюсь»

— Какие еще у вас вопросы к уехавшим коллегам?

— Например, что мешало в 2014 году, когда Крым присоединился к России, выступить всем артистам единым фронтом с заявлением о мире? В том же 2014-м не вступились (коллеги. — NEWS.ru) за Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которым запретили въезд в Латвию из-за их позиции по Крыму. Вместо общецехового протеста, который был бы уместен в такой ситуации, остальные артисты продолжали ездить в Латвию отдыхать и выступать, делая вид, будто чужие проблемы их не касаются.

Следом Украина запретила въезд и выступления уже десяткам российских деятелей культуры. Снова цех промолчал. При этом украинские артисты по-прежнему выступали в России. Когда в Донбассе восемь лет гибли люди, в том числе дети, все эти деятели так же продолжали петь и развлекаться. И только теперь в них вдруг проснулась «гражданская позиция»?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Олег Газманов

Или, к примеру, несколько лет назад, Валерия выступила в защиту семейных ценностей и поддержала проект закона о введении ответственности за пропаганду ЛГБТ хотя бы среди детей. На нас набросились нехило, в том числе некоторые коллеги. А когда Земфире поступил, как я считаю, заказ обстебать Валерию в одной из своих песен, и она это сделала, кто-то вступился из коллег? (В 2011 году во время выступления на премии Муз ТВ Земфира изменила слова в своей песне «Небо. Море. Облака» и спела «Эти серые лица не внушают доверия, теперь я знаю, кому поет певица Валерия». — NEWS.ru). Нет. Притом, что Валерия очень дружелюбный человек, никогда не выступала с какими-либо резкими заявлениями и ни с кем не ссорилась.

Или вспомните еще раньше: Евровидение 2008 года. Кто нашу страну представлял тогда на международном конкурсе?

Одной из кандидатур была Валерия. Мы интегрировали концерт Чайковского (в номер, который готовили с Валерией для Евровидения. — NEWS.ru), поехали в Великобританию, сняли клип. Однако Валерию отодвинули. Отправили украинскую исполнительницу Настю Приходько, которая до этого участвовала в «Фабрике звезд» и из ее уст публично звучали русофобские заявления.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Финалистка музыкального конкурса «Евровидение-2009» в СК «Олимпийский» Анастасия Приходько (Россия) во время выступления на первом дневном концерте финала конкурса «Евровидение-2009»

Но она сожительствовала с сыном одного очень влиятельного человека на российском телевидении. А теперь вспомним, с какой композицией выступала на Евровидении Приходько. «Мамо» на украинском языке! И клип, если всмотреться и вдуматься, то посыл там вполне очевидный, агрессивный по отношению к России. Снова все промолчали, а теперь и забыли. Но я не забыл. И тем, кто к этой ситуации тогда руку приложил, Евровидение прощать не собираюсь.

Или вспомним, кто у нас сидел в шоу «Голос. Дети». Лобода [певица занимала кресло наставника в шестом и восьмом сезонах]. Чей был выбор, кто ее привел?! У меня складывается ощущение, что кто-то за кадром в творческой кооперации устраивал травлю и диверсию против собственной страны.

Про блогеров, этих чушканов, я вообще молчу. Кто их придумал, кто и для чего допустил их присутствие в публичном поле? Этого, как его зовут, Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Или Милохина. Ведь как раз их позиции и взгляды были очевидны. Однако вот смотрите: летом 2022 года прошел Петербургский международный экономический форум. Кого пригласили туда из известных людей? Артистов, которые личным примером продвигают семейные ценности? Нет. Пригласили Милохина, пригласили Сергея Шнурова, чье «творчество» — это вообще один большой вопрос.

Помните фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», когда офицер недоумевает: «Как это случилось?». А вот так это случилось. Потому что мы всё время это дерьмо скапливали и не убирали. Ну вот и оказались там, где оказались — в нехорошей точке истории. И пока не пересмотрим свое собственное отношение внутри своих семей, внутри профессиональных коллективов и сообществ, хорошего будет, я думаю, мало.

Вы, наверное, думаете про себя: чего это Пригожину не хватает, у него же всё есть — жена-красавица, певица потрясающая, любимая всей страной, дети прекрасные. А он всё время высказывается, мог бы молчать. Но за державу обидно, как говорится. Если я промолчу, другой промолчит, то потом выяснится, что вот и домолчались...

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алишер Валиев / Моргенштерн

«20-летие отношений с Валерией отметим не публично»

— Планируете ли вы с Валерией в этом году отмечать юбилейные даты?

— Сложный вопрос. Мы все — страна — находимся в непростой ситуации. Вроде бы, с одной стороны, жизнь не отменяли. Но с другой стороны, празднования, красные дорожки вызывают диссонанс с происходящим. И пацанов жалко — для нас одинаковое горе, когда гибнут не только наши солдаты, но и солдаты соседнего государства, это все равно наши люди. Мы же против режима Украины, но не против людей Украины. Обидно и больно, что гибнут.

Концерт [посвященный юбилею Валерии] будет. Он состоится, я надеюсь, при любой погоде 21 апреля в «Крокус Сити Холле». Такие концерты — событийные, масштабные, мы их делаем раз в пять лет. Что касается 20-летия отношений, то отметим не публично. В кругу семьи, близких и родных, в рамках сегодняшних обстоятельств. Но вот вам пример продвижения семейных ценностей: Валерии в апреле исполнится 55 лет, выглядит фантастически, пропагандирует здоровый образ жизни. Массово это кого-то интересует?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

— Немало моих подруг бросили курить и записались на йогу по примеру Валерии.

— Ну вот, уже хорошо. Видите, скольких женщин спасает Валерия.