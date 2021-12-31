Дочь Киркорова удивила отца необычным новогодним пожеланием

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория удивила отца, пожелав ему побывать в Японии. Об этом артист рассказал в своём микроблоге.

Новый год певец встречал в своём загородном особняке вместе с семьёй и друзьями. Дочь преподнесла звёздному папе открытку, сделанную своими руками. «Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии», — говорилось в открытке.

Король эстрады был приятно удивлён таким пожеланием. В праздник артист развлекался катанием на хаски, устроил для гостей костюмированное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, снеговиками.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров будет судиться с порталом «Госуслуги» из-за того, что сервис не обрабатывает оплату его штрафов и подрывает деловую репутацию артиста, «внедряя неправдоподобную информацию в СМИ». По словам исполнителя, «Госуслуги» не справляются с нагрузкой, а все его штрафы оплачены.