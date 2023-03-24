«Потребность в поклонении»: психиатр о тяге Киркорова к пластике Психиатр Шуров назвал потребность в поклонении одной из причин пластических операций Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров идет на операции к пластическим хирургам не только из-за нежелания заниматься спортом, но из-за потребности в поклонении, считает психиатр Василий Шуров. В беседе с «Царьградом» специалист пояснил, что желание изменить что-то в себе возникает на фоне стремления повысить собственную самооценку и привлечь внимание, когда не получается сделать это другими способами.

Самооценка человека связана с тем, как он выглядит. Поэтому и хочется себе кубики пресса. Также это потребность в поклонении, чтобы о нем говорили. А так как через творчество он не может это все получить, поэтому постоянно муссируются какие-то сплетни, слухи — то сказал, это сделал, — отметил психиатр.

По словам Шурова, российский шоу-бизнес уже давно связан не с творчеством, а с черным пиаром. Поэтому многие звезды стараются собрать вокруг себя как можно больше слухов и сплетен, создавая все новые инфоповоды, чтобы о них не забывали.

И все чудят — или пластические хирурги, или зависимости, или психиатрия. Так они перетягивают на себя одеяло, привлекают внимание прессы, — заключил психиатр.

Косметолог Марият Мухина ранее предположила, что у певицы Аллы Пугачевой возник парез верхней губы из-за повреждения лимфатических протоков во время пластической операции или закачивания филлеров. По ее словам, артистка нуждается в лимфотропной терапии.