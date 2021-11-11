Врачи рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Последствия ДТП с участием трёх автомобилей на проспекте Мира

Актриса Елена Сафонова, сыгравшая главную роль в фильме «Зимняя вишня», после ДТП находится в отделении травматологии НИИ Склифосовского с переломами двух рёбер. По словам врачей, у неё состояние средней степени тяжести, сообщает KP.RU.

Елена Сафонова находится в отделении травматологии. Температура 36,6, состояние средней тяжести, — прокомментировали состояние актрисы в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам доктора медицинских наук, профессора Ирины Филатовой, перелом рёбер — это довольно распространённая травма при ДТП. Врач добавила, что актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца.

Также отмечается, что во время аварии Сафонова была пристёгнута ремнём безопасности. Кроме того, сработали подушки. Благодаря этому женщина не получила более тяжёлых травм.

Сейчас актриса не отвечает на звонки друзей и поклонников. Её помощница Галина попросила оставить Сафонову в покое.

Предполагаемая виновница ДТП Маргарита Рафальская имеет 70 неоплаченных штрафов, большинство из которых — за превышение скорости. Она также была доставлена в больницу с переломом руки.

Ранее была опубликована запись произошедшей аварии с видеорегистратора. На кадрах видно, как из правого ряда влево неожиданно выезжает BMW. Подрезав один автомобиль, иномарка вылетает на встречку и врезается в Hyundai актрисы.