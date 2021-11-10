На предполагаемой виновнице ДТП с Сафоновой числятся 70 штрафов

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В автомобиль звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой врезался BMW 21-летней Маргариты Рафальской. На автомобиле числятся 70 неоплаченных штрафов. Большинство из них за превышение скорости, передаёт Telegram-канал «112».

После аварии Рафальская была доставлена в больницу с переломом руки. У Сафоновой переломы рёбер и надколенника. Она также госпитализирована.

Авария произошла сегодня днём на проспекте Мира. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля.

BMW резко вывернул из правого ряда влево и, подрезав автомобиль, двигавшийся в попутном направлении, вылетел на встречку, где врезался в Hyundai актрисы.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по фильмам «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Поклонник». Наибольшую славу ей принесла лента «Зимняя вишня», в которой она сыграла главную роль.