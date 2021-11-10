На предполагаемой виновнице ДТП с Сафоновой числятся 70 штрафов

В автомобиль звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой врезался BMW 21-летней Маргариты Рафальской. На автомобиле числятся 70 неоплаченных штрафов. Большинство из них за превышение скорости, передаёт Telegram-канал «112».
После аварии Рафальская была
Авария произошла сегодня днём на проспекте Мира. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля.
BMW резко вывернул из правого ряда влево и, подрезав автомобиль, двигавшийся в попутном направлении, вылетел на встречку, где врезался в Hyundai актрисы.
Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по фильмам «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Поклонник». Наибольшую славу ей принесла лента «Зимняя вишня», в которой она сыграла главную роль.