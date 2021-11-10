Момент ДТП со звездой фильма «Зимняя вишня» попал на видео

Известная актриса Елена Сафонова, сыгравшая главную роль в фильме «Зимняя вишня», попала в ДТП в Москве. 65-летнюю артистку госпитализировали с переломами рёбер и надколенника, сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла на проспекте Мира. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал ещё один человек.

На кадрах видно, как из правого ряда влево неожиданно выезжает BMW. Подрезав автомобиль, двигавшийся в попутном направлении, иномарка вылетает на встречку и врезается в Hyundai актрисы.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по фильмам «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Поклонник». Наибольшую известность ей принесла лента «Зимняя вишня», где она сыграла главную роль.

Ранее стало известно, что осуждённый по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов решил обжаловать в Верховном суде решение предыдущей инстанции, отказавшейся смягчить ему приговор в виде 7,5 года лишения свободы. О намерении актёра NEWS.ru сообщил его адвокат Пётр Хархорин.