https://static.news.ru/photo/c6409f2e-6fe8-11ea-a384-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва высказалась, что её не впечатляют эксперименты Киркорова на YouTube. Примадонна заявила, что вообще не является поклонником такого музыкального жанра.

Я не поклонник такого музыкального жанра, поэтому мне тяжело говорить, — заявила певица в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

В программе рассказывается об отношениях звёзд отечественной эстрады, об их расставании и о том, как Киркоров относится к бывшей жене.

Оказалось, что певец является её преданным фанатом. Он лестно отозвался о её последнем нашумевшем концерте.

Вот, пожалуй, на мой взгляд, это самое большое, значимое событие в жизни культуры, эстрады, в музыкальной жизни. И я аплодирую стоя великой певице за её грандиозные творческие события, — сказал певец в интервью программе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда российской эстрады Алла Пугачёва владеет личной нефтяной скважиной. Об этом заявил продюсер Андрей Разин. Супруг певицы шоумен Максим Галкин удивился таким словам и попросил поделиться адресом внезапно всплывшего богатства.