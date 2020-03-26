https://static.news.ru/photo/bb38fcca-6f3e-11ea-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Звезда российской эстрады Алла Пугачёва владеет личной нефтяной скважиной. Об этом заявил продюсер Андрей Разин. Супруг певицы шоумен Максим Галкин удивился таким словам и попросил поделиться адресом внезапно всплывшего богатства.

Разин утверждает, что подобные активы есть у многих звёзд. Якобы они неплохо существуют на получаемые доходы. При этом продюсер ссылается на неназванного руководителя нефтяной компании из Нефтеюганска, который несколько лет назад раскрыл ему глаза на тайные заработки именитых коллег.

maxgalkinru/instagram.com

Однако бизнес Пугачёвой оказался настолько секретным, что даже Галкин узнал о желании жены «хапать до самой смерти» только из интервью Разина, опубликованного изданием «Собеседник».

Адресок скважины не подкинете, будем знать, где деньги наши, — написал шоумен в сторис Instagram, снабдив сообщение смеющимся смайлом.

Разин на вопрос артиста пока не ответил. При этом с претензиями к нему пока не обращались другие фигуранты скандального заявления — Филипп Киркоров и София Ротару.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пугачёва поздравила своего коллегу по сцене Александра Буйнова с днём рождения. 24 марта артист отметил 70-летний юбилей.