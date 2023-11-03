Пугачеву в России могут проверить на финансирование ВСУ: что за это грозит Shot: Пугачеву требуют допросить из-за возможного финансирования ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву требуют задержать и проверить на предмет финансирования ВСУ. Чья это инициатива, есть ли обращение в правоохранительные органы и что может грозить за помощь армии Украины?

Кто требует проверить Пугачеву на финансирование ВСУ

Общественники из организации «Зов народа» обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Активисты требуют наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете», когда она ответила своим критикам в Сети фразой «были холопами, стали рабами». Максимальное наказание по этой статье — штраф в 10 тысяч рублей.

«Зов народа» требует также задержать и допросить Пугачеву на предмет ее непосредственного участия в финансировании вооруженных сил Украины, утверждает SHOT.

Что говорила Пугачева о россиянах

В октябре 2022 года певица отреагировала на критику в свой адрес, связанную с ее позицией относительно начатой Россией специальной военной операции на Украине. Соответствующий пост артистка опубликовала в социальных сетях.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

В сентябре 2022 года Пугачева впервые высказалась об СВО. Она согласилась с позицией своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и призвала присвоить ей аналогичный статус.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — заявила артистка.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева

Что говорил Галкин

24 февраля 2022 года Галкин критически высказался об СВО на своей странице в соцсети.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — написал он.

В апреле 2022 года Галкин сообщил, что собирается перечислить часть заработка с концертов украинским беженцам.

«Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», — заявил он.

В июне текущего года активисты «Зова народа» обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом проверить Галкина на финансирование ВСУ. Причиной послужило видео с концерта шоумена в Анталье, где артист просит зрителей не снимать его. На сцене комик объясняет, что из-за этого организаторов, «замечательных ребят с Украины», оштрафуют.

Что грозит в России за финансирование ВСУ

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения.

Поправки касаются статьи 275 УК «Государственная измена». За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Адвокат Андрей Анискевич в интервью изданию «Фонтанка» уточнял, что финансирование ВСУ попадает под статью о госизмене.

«Финансирование ВСУ, переводы денежных средств в фонды и организации, которые занимаются сбором средств для дальнейшего приобретения необходимых вещей для ВСУ, а также для пострадавших гражданских лиц от военных действий. По моему мнению, законопроект направлен именно на это, — заявлял юрист.

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