«Пенсию забрать приехала»: россияне отреагировали на возвращение Пугачевой Помощница Пугачевой подтвердила, что певица приехала в Россию

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Алла Пугачёва

Российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию и уже приехала в свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Как на это отреагировали россияне в Сети?

Когда Пугачева вернулась в Россию

Вечером 2 ноября стало известно, что Примадонна приехала в Москву, эту информацию подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Она не уточнила, сколько певица пробудет на родине.

Артистка въехала через пограничный переход в Псковской области, после чего села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. Певица пересекла границу России без супруга шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей.

Позднее артистку заметили на Ленинградском вокзале в Москве, где ее ожидал черный автомобиль Rolls-Royce. Пугачева села в автомобиль и вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Ее приезд домой также сняли на видео.

Как отреагировали россияне

Новости о возвращении Пугачевой пользователи Сети восприняли неоднозначно. Некоторые отреагировали на приезд артистки саркастично.

«Надолго приехали? Продать что-нибудь и обратно на родину, в Израиль, передачи носить Максу в окоп?» — спросил комментатор.

«Пенсию забрать приехала с арендой», — написал другой.

Некоторые вспомнили басню Ивана Крылова о стрекозе, которая «лето красное пропела».

Часть пользователей считают, что Пугачевой нечего делать в России.

«Она нам тут не нужна. Пусть едет обратно», — написала одна из пользовательниц.

«А <...> (зачем. — NEWS.ru) ее пропустили? Наказать нужно того, кто пропустил!» — призвал другой комментатор.

«Не нужна она России. Пусть уматывается отсюда», — считает еще один.

Некоторые оказались нейтральны по отношению к приезду Примадонны. Пользователи отмечали угасший интерес к ее персоне.

«Как приехала, так и уедет. По делам, видимо...» — предположила одна из пользовательниц.

«Хочет — и ездит, вам-то какое дело?» — написал другой комментатор.

«А в чем она не права?» — отметил еще один пользователь.

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Как в Сети поддержали Пугачеву

Среди комментаторов оказались и те, кто был рад возвращению Пугачевой. Кроме того, в комментариях ругают супруга Примадонны за то, что он не смог обеспечить ей спокойную и безбедную жизнь.

«Я думаю, она поняла, что нет нигде в мире таких добрых, отзывчивых и всепрощающих людей, как в России. И что добрая, открытая душа россиян не позволит им унизить и обидеть пожилую женщину, даже если она и предала всех», — отметила пользовательница.

«Главное, что поняла, везде хорошо, а дома лучше», — добавила другая.

«Дайте постареть тут, она заслужила это без мужа», — подчеркнул еще один комментатор.

«Дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни. Она лучшая. Человек-эпоха, история...Она войдет в историю России», — считает пользовательница Сети.

О причинах возвращения Аллы Пугачевой в Россию не сообщалось. Сама артистка не давала комментариев на этот счет.

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