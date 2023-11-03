Российский шоумен назвал причину возвращения Пугачевой в РФ Шоумен Барецкий: Пугачева вернулась в Россию, чтобы жить в замке «до конца дней»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь, предположил в разговоре с NEWS.ru российский шоумен Стас Барецкий. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.

Ну конечно, конечно. Она поэтому и вернулась. Мы сейчас будем все это делать. Она, понимаете... У нас вопрос такой возник, она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог [250 млн рублей], она готова это сделать, — заявил Барецкий.

По мнению Барецкого, у него с Пугачевой «хорошие отношения, более личные». По словам шоумена, за последние почти два года, «за все время сделки», их общение стало «более близким».

Короче, мы думаем, может, она нам вернет залог. Надо понять человека, она человек простой, заслуженный, — подытожил Барецкий.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как люксовый автомобиль с Пугачевой въезжает через ворота на территорию ее подмосковного замка в деревне Грязь. На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает машина в которой, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.