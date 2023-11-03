Пугачева вернулась в Россию. Где Галкин и дети? Муж Пугачевой Галкин показал интерьер их элитной квартиры на Кипре

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева накануне вернулась в Россию без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Где сейчас находятся комик и их дети?

Где Галкин, почему не вернулся с Пугачевой

2 ноября юморист и телеведущий на странице соцсети показал на видео обстановку в своем пентхаусе на Кипре. На кадры попал интерьер гостиной — светлые стены, серая мебель и белые вазы. Затем Галкин перешел на террасу и продемонстрировал вид на море.

В ролике ведущий рассказал подробности своих предстоящих выступлений.

«В феврале состоятся мои концерты в Эстонии и Швеции», — сообщил он, перечислив места и даты концертов.

По словам Галкина, он переносит тур по Израилю в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Комик отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года.

Он пояснил, что в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением.

«Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов», — отметил артист.

Сообщалось, что апартаменты звездной пары расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня и бассейн. О покупке пентхауса сообщалось в 2017 году: Галкин и Пугачева купили этот пентхаус почти за 10 млн евро в самом дорогом небоскребе Лимассола.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Где сейчас дети Пугачевой и Галкина

За двое суток до своего возвращения в Россию Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь с общественностью и опубликовала в социальных сетях фразу «Живем дальше». Публикацию артистка сопроводила фотографиями с супругом и кадрами с их детьми — двойняшками Лизой и Гарри.

Сообщалось, что Пугачева, Галкин и их дети переехали на Кипр из Израиля после начала военных действий. В последний раз одного из детей видели с юмористом в этой стране.

Намерен ли Галкин возвращаться в Россию

В мае стало известно, что Галкин пытался «почистить» историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов, поскольку билеты на его заграничные концерты стали продаваться гораздо хуже.

«Галкин очень злится, что видео с концертов, где он негативно высказывается о СВО и россиянах, продолжают разлетаться по Сети и из-за этого желающих приходить на его выступления за границей становится все меньше и меньше. Сейчас комик добивается удаления всех роликов с его „шутками про россиян и СВО“ из публичного доступа. Как повод — „авторские права“. Комик надеется, что таким образом он сможет вернуть часть русскоязычных зрителей на свои концерты за границей», — писал SHOT со ссылкой на источник из близкого окружения шоумена.

Как утверждал Telegram-канал, Галкин не исключал возможности вернуться в Россию.

«Сейчас же Галкин настроен уже не так радикально и, в принципе, не исключает возможности возвращения в Россию — хотя бы на какое-то время. Поэтому пока он потребовал, чтобы его команда зачистила его прошлое в интернете», — сообщал SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачёва и Максим Галкин

Что известно о возвращении Пугачевой в Россию

Накануне Пугачева вернулась в Россию, въехав в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области.

Утром 3 ноября певица прибыла в Москву на поезде, где ее встретил водитель на Rolls Royce. По данным СМИ, Пугачева уже приехала в свой коттедж в подмосковной деревне Грязь.

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