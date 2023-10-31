Чем сейчас занимаются Галкин и Пугачева: где они, последние новости Алла Пугачева вышла на связь с общественностью впервые за четыре месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь с общественностью. Какой информацией поделилась исполнительница, что известно о местонахождении ее семьи?

Что сказала Алла Пугачева

Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях серию фотографий. На кадрах изображены ее дети от супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — двойняшки Лиза и Гарри. Также в публикации представлены два снимка певицы с комиком, один из них из старого архива, другой — запечатлен недавно. Пост артистка сопроводила короткой подписью.

«Живем дальше», — написала она.

При этом Алла Пугачева ограничила доступ к возможности комментировать запись. Эта публикация стала первой за длительное время. Последний раз артистка обновляла личный аккаунт в социальных сетях 23 июня. Не высказывалась она даже насчет ситуации в Израиле после начала полномасштабной войны.

Что известно о местонахождении Пугачевой

На момент начала обострения израильско-палестинского конфликта Алла Пугачева вместе с супругом и детьми находились в Герцилии. Несмотря на то что артистка не делала заявлений начет эскалации ситуации, Максим Галкин заверил, что они с супругой поддерживают израильскую армию и правительство и намерены оставаться в стране. В доказательство своих слов он в социальных сетях опубликовал кадры из бомбоубежища.

Спустя неделю после начала войны в Израиле Максим Галкин объявил о начале заграничного гастрольного тура. 20 октября комик дал концерт на Кипре. Через три дня стало известно, что на остров также прилетели Алла Пугачева с двойняшками.

По данным KP.RU, артистка намерена остаться на Кипре на ближайший год, где у нее есть недвижимость в Лимассоле. Виллу на берегу моря Пугачева купила в 2017 году. Апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня и бассейн.

Сообщается, что заграничная недвижимость обошлась певице в €2,5 млн. После приобретения виллы супруги и дети могли получить местное гражданство.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева, Максим Галкин

Опрошенные MK.RU жители Лимассола информацию о нахождении Аллы Пугачевой в городе не подтверждают. По их словам, если бы артистка приехала, об этом бы знали все в округе.

«Туда приезжал только брат Максима, но долго не задерживался. Алле не подходит климат, там влажность и очень душно. Сейчас плюс 34 градуса», — рассказала местная жительница.

Что известно о местонахождении Галкина

Максим Галкин за последнюю неделю побывал в Варшаве, Кишиневе и в Лондоне. В этих городах он выступил с авторским шоу, в котором выразил поддержку Украине и осудил спецоперацию. В новую программу шоумена вошла песня на украинском языке, за которую его раскритиковала актриса Светлана Немоляева.

«Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает <...>. В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит. Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей», — сказала Немоляева Aif.ru.

Согласно афише гастролей, следующий концерт Галкина запланирован на 5 ноября в городе Кирьят-Моцкин — пригород Хайфы. Об отмене гастролей в Израиле шоумен на настоящий момент не сообщал.

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