Популярная российская стримерша купила авто стоимостью более 50 млн рублей

Стримерша Наталья Бердникова, известная под псевдонимом Генсуха, купила Lamborghini Urus, передает Telegram-канал «ВПШ». Стоимость автомобиля составляет 58 млн рублей.

Блогер выбрала фиолетовую расцветку для своего нового авто. Цена на такую модель начинается от 39 млн рублей и может доходить до 58 млн в зависимости от комплектации.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Милана Стар, дочь актера Виталия Гогунского, стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz V-Class стоимостью от 13 млн рублей. Девушка поделилась новостью в своих соцсетях. Пока у Миланы нет водительских прав, поэтому ее передвижение обеспечивает личный водитель.

До этого треш-стримера Андрея Скутина, известного как Таракан, арестовали за плевок на георгиевскую ленту. Блогеру грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы сроком до трех лет. В начале октября мужчину арестовали за нарушение правил меры пресечения, а затем обвинили в осквернении символов воинской славы.

Также недавно стало известно, что известный треш-стример Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) получил повестку на допрос в российское посольство в Черногории. Министерство внутренних дел России сообщило о контактах с местными властями по дипломатическим каналам, а также о направлении повесток его матери и брату, которые проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.