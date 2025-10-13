Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:23

Популярная российская стримерша купила авто стоимостью более 50 млн рублей

Стримерша Генсуха купила Lamborghini Urus за 58 млн рублей

Генсуха Генсуха Фото: Социальные сети

Стримерша Наталья Бердникова, известная под псевдонимом Генсуха, купила Lamborghini Urus, передает Telegram-канал «ВПШ». Стоимость автомобиля составляет 58 млн рублей.

Блогер выбрала фиолетовую расцветку для своего нового авто. Цена на такую модель начинается от 39 млн рублей и может доходить до 58 млн в зависимости от комплектации.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Милана Стар, дочь актера Виталия Гогунского, стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz V-Class стоимостью от 13 млн рублей. Девушка поделилась новостью в своих соцсетях. Пока у Миланы нет водительских прав, поэтому ее передвижение обеспечивает личный водитель.

До этого треш-стримера Андрея Скутина, известного как Таракан, арестовали за плевок на георгиевскую ленту. Блогеру грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы сроком до трех лет. В начале октября мужчину арестовали за нарушение правил меры пресечения, а затем обвинили в осквернении символов воинской славы.

Также недавно стало известно, что известный треш-стример Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) получил повестку на допрос в российское посольство в Черногории. Министерство внутренних дел России сообщило о контактах с местными властями по дипломатическим каналам, а также о направлении повесток его матери и брату, которые проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.

стримеры
блогеры
покупки
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.