25 сентября 2025 в 14:34

«Наше личное общение»: Бузова о страстных поцелуях с Киркоровым

Бузова: вам лучше не знать, что мы делаем с Киркоровым наедине

Филипп Киркоров и Ольга Бузова Филипп Киркоров и Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова впервые прокомментировала скандальное видео, на котором целуется с народным артистом России Филиппом Киркоровым. На премьере шоу «Звезды в джунглях — 2» она назвала произошедшее их личными взаимоотношениями, передает Telegram-канал «Звездач». Это произошло на концерте Димы Билана в июне.

Ну, что снято, то снято. Наше личное общение — это наше личное общение, просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине — вам лучше не знать, — пояснила она.

Ранее Киркоров заявил Бузовой, что ревнует ее к другому мужчине. Певица и король российской эстрады приняли участие в концерте «Лунные мелодии Кима Брейтбурга», съемки которого состоялись в концертном зале «Москва».

До этого Бузова похвасталась новым кольцом от Cartier стоимостью 230 тыс. рублей. По словам ведущей, она купила украшение, чтобы снять стресс от задержки вылета ее самолета на Сицилию.

Тем временем телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал расторжение брака с Полиной Дибровой. Шоумен выразил признательность за 17 лет совместной жизни, которые подарили ему троих сыновей и множество счастливых моментов.

