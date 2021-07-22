«Мне пох-пох»: Клаву Коку просили петь дома, она ослушалась и стала звездой

Певица Клавдия Высокова 23 июля отмечает 25-й день рождения. Фанаты её знают как Клаву Коку — звезду российской сцены и блогера. Ослушавшись совета «мастодонтов» шоу-бизнеса, она не стала выступать только перед знакомыми и добилась успеха. NEWS.ru проследил её путь от неудач на ТВ до миллиарда просмотров на YouTube-канале.

Пойте для друзей, для родителей

Именно эту фразу Клавдия Высокова в 2015-м услышала от певца Николая Носкова на шоу «Главная сцена».

Её выступление на передаче довольно жёстко раскритиковали лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев. Через пять лет Кока ответила коллегам по цеху. Интеллигентно, но с намёком.

Прошло ровно пять лет с тех пор, как на всю страну мне указали «петь для друзей и родителей»... А месяц назад я собрала стадион. Что хочу сказать? Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты. И даже если в вас никто не верит — в вас верю я. Потому что у меня получилось, — написала Высокова в своём Instagram-аккаунте.

Ещё одна неудача постигла будущую звезду на «Факторе А». Один из членов жюри — журналист и ведущий Роман Емельянов — назвал Коку «блестящей певицей» из-за красивого платья, однако сказал «нет». Запомнила исполнительница и слова Аллы Пугачёвой, увидевшей в Коке «изюминку».

На том самом «Факторе А» я слышала «НЕТ», как и на других конкурсах. Как бы ни было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка. А после отказа попросила сказать: «Вы обо мне ещё услышите». Я повторила, но для меня это были не просто слова, — отметила Кока в личном Instagram-аккаунте.

Кстати, за три года до участия в «Главной сцене» она стала финалисткой международного фестиваля-конкурса «Я — артист».

Тяга к сцене и желание быть услышанной в Клавдии Высоковой проявились ещё в детстве. Когда исполнительнице было 13 лет, семья перебралась из родного Екатеринбурга в Москву. В столице девушка создала несколько музыкальных групп, выступала в барах и на улицах, играя рок и даже треш-метал.

Клава Кока (Клавдия Высокова) Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Она признавалась, что «искала любую возможность быть услышанной» и посещала все кастинги и телешоу, писал Forbes. Например, снималась в массовке судебных передач в роли «заключённых малолеток», а в качестве зрителя «хлопала громче всех, чтобы побольше показали на экране».

Успех и Black Star Inc.

В марте 2015-го Клава Кока выпустила дебютный альбом «Кусто». Переломным моментом в карьере певицы стала и смена имиджа. Она превратилась в эффектную блондинку. В этом же году Высокова прошла кастинг «Молодая кровь» и подписала контракт с лейблом Black Star Inc.

Клава Кока — самая разноплановая артистка лейбла <...>, успешно совмещающая в себе артиста, музыканта, видеоблогера и ведущую. Клава Кока не стесняется выражать мысли посредством музыки и раскрывать актуальные темы современных девушек. Песни артистки иронично обыгрывают серьёзные отношения с применением провокационных «хуков», обыгрыванием «неприличных» слов, — говорится на официальном сайте Black Star Inc.

За это время Кока выпустила второй сольный альбом «Неприлично о личном» и свыше 40 синглов. Клипы на её песни становятся хитами на YouTube. Например, видео на песню «Мне пох» посмотрели более 100 млн раз.

Трек она записала совместно с рэпером Алишером Валеевым (Моргенштерн). Кока также сотрудничала с HENSY (Александр Коган) — композиция «Костёр», с Niletto (Данил Прытков) — «Краш» и с группой «Руки вверх!» — «Нокаут».

Я искренне желаю Клаве, чтобы рядом с ней всегда были любимые люди. И чтобы она создала большую, дружную, крепкую семью, которая бы её вдохновляла на новые подвиги. Она нереально отзывчивый и позитивный человек, — отметил в разговоре с NEWS.ru солист российской поп-группы «Руки вверх!».

Клава Кока постоянно делится с подписчиками в социальных сетях подробностями личной жизни. От поездки с бабушкой и дедушкой на Мальдивы до расставания с блогером Димой Гордеем.

Накануне 25-летия Высокова опубликовала в Instagram фрагмент новой песни и пообещала начать день рождения с «новой строки» и быть с поклонниками «честной и откровенной» как никогда раньше. Девушка подчеркнула, что вместе с треком «отпустит всё, что заставляет её сердце кровоточить и не даёт спать по ночам».