Клава Кока рассказала о самом продолжительном романе

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Российская телеведущая Светлана Зейналова рассказала в интервью Василию Конову на YouTube о разводе с маркетологом Дмитрием Ленским. В 2020-м их отношения дали трещину, и журналистка уверяла, что причина в разных характерах. Но теперь она призналась, что дело в измене мужа.

В мае 2018-го у них родилась дочь Вероника, за что женщина благодарна возлюбленному, но это не спасло пару — Ленский младше её на восемь лет, и у него якобы были...