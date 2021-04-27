Клава Кока рассказала о самом продолжительном романе

Российская популярная певица Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила подписчикам в Instagram, что самый продолжительный роман в её жизни длился пять лет. Также она опубликовала ролик, где танцует с бабушкой и дедушкой на Мальдивах. По словам певицы, пожилые супруги неразлучны 50 лет.
Когда уже 50 лет вместе!! А сколько длились ваши самые долгие отношения? Мои 5 лет, — заявила звезда, которая впервые вывезла родных на острова.
Накануне исполнительница поделилась фото с курорта. На кадрах девушка позирует в купальнике на фоне моря и пальм.
В начале апреля Кока предложила платить копии денег артистам, которые выступают под фонограмму. А лучше, считает певица, им не выходить на сцену вовсе. Артистка рассказала подписчикам о том, как с сорванным голосом выступала на концерте в Тюмени.