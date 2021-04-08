Клава Кока предложила платить копии денег поющим «под фанеру» артистам

https://static.news.ru/photo/75d52b06-98e9-11eb-919e-96000091f725_660.jpg Клава Кока Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Клава Кока предложила платить копии денег артистам, которые выступают под фонограмму. А лучше, считает певица, им не выходить на сцену вовсе.

Об этом Клавдия Высокова высказалась в Instagram.

Артистка рассказала подписчикам о том, как с сорванным голосом выступала на концерте в Тюмени.

Тяжело было конечно петь, но Клава Кока под фонограмму никогда не поёт и не собирается, — написала певица.

Заодно Клава Кока поинтересовалась у поклонников, как они относятся к выступлениям под фонограмму. И тут же высказала собственное мнение:

Часто смотрю лайвы ребят разных и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известной певице Клаве Коке на предстоящем концерте в Тюмени пришлось убрать из своего репертуара все матерные слова. Всё дело в том, что организаторы мероприятия разрешили присутствовать на нём подросткам.