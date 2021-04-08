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Клава Кока предложила платить копии денег поющим «под фанеру» артистам

07:10, 09 апреля 2021
Клава Кока Клава Кока Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Клава Кока предложила платить копии денег артистам, которые выступают под фонограмму. А лучше, считает певица, им не выходить на сцену вовсе.

Об этом Клавдия Высокова высказалась в Instagram.

Артистка рассказала подписчикам о том, как с сорванным голосом выступала на концерте в Тюмени.

Тяжело было конечно петь, но Клава Кока под фонограмму никогда не поёт и не собирается, — написала певица.

Заодно Клава Кока поинтересовалась у поклонников, как они относятся к выступлениям под фонограмму. И тут же высказала собственное мнение:

Часто смотрю лайвы ребят разных и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известной певице Клаве Коке на предстоящем концерте в Тюмени пришлось убрать из своего репертуара все матерные слова. Всё дело в том, что организаторы мероприятия разрешили присутствовать на нём подросткам.

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