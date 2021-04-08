Клава Кока предложила платить копии денег поющим «под фанеру» артистам

Клава Кока предложила платить копии денег артистам, которые выступают под фонограмму. А лучше, считает певица, им не выходить на сцену вовсе.
Об этом Клавдия Высокова высказалась в Instagram.
Артистка рассказала подписчикам о том, как с сорванным голосом выступала на концерте в Тюмени.
Тяжело было конечно петь, но Клава Кока под фонограмму никогда не поёт и не собирается, — написала певица.
Заодно Клава Кока поинтересовалась у поклонников, как они относятся к выступлениям под фонограмму. И тут же высказала собственное мнение:
Часто смотрю лайвы ребят разных и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известной певице Клаве Коке на предстоящем концерте в Тюмени пришлось убрать из своего репертуара все матерные слова. Всё дело в том, что организаторы мероприятия разрешили присутствовать на нём подросткам.