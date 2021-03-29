Клаве Коке запретили использовать мат на концерте в Тюмени

https://static.news.ru/photo/15e95e98-906e-11eb-8d28-96000091f725_660.jpg Клава Кока Фото: klavacoca/instagram.com

Известной певице Клаве Коке на предстоящем концерте в Тюмени придётся убрать из своего репертуара все матерные слова. Всё дело в том, что организаторы мероприятия разрешили присутствовать на нём подросткам.

В связи с многочисленными просьбами наших гостей и большим спросом на билеты у подростков мы изменили ограничения возрастной категории на 12+, — рассказал URA.RU директор заведения «Бульвар Бар», в котором должен пройти концерт, Роман Насыров.

Он добавил, что раньше возрастной ценз мероприятия был 18+. Теперь же из-за допуска на концерт подростков было решено убрать все нецензурную брань из репертуара певицы.

При этом руководство заведения ввело дополнительное требование — несовершеннолетние допускаются на концерт только в сопровождении родителей. В PR-службе Клавы Коки пока никак не прокомментировали такие изменения.

Ранее NEWS.ru писал, что подопечная лэйбла Black Star певица Клава Кока отказалась от совместной работы с блогершей Дарьей Зотеевой (Instasamka) после того, как она выгнала опоздавших к ней мастеров макияжа, обматерив их и обозвав «нищим обслуживающим персоналом», а также выкинула их вещи и сожгла гонорар, предназначавшийся девушкам.