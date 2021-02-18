Клава Кока не будет сотрудничать с Instasamka после скандала с визажистами

https://static.news.ru/photo/dfc41f84-7208-11eb-92d3-96000091f725_660.jpg Клава Кока Фото: klavacoca/instagram.com

Подопечная лэйбла Black Star певица Клава Кока отказалась от совместной работы с блогершей Дарьей Зотеевой (Instasamka) после того, как она выгнала опоздавших к ней мастеров макияжа, обматерив их и обозвав «нищим обслуживающим персоналом», а также выкинула их вещи и сожгла гонорар, предназначавшийся девушкам.

Кока заявила в Instagram, что Зотеева может больше не рассчитывать на «фит», о котором просила, и назвала низким поступок 20-летней блогерши.

Хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты, — сказала Клава Кока.

Instasamka опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором она с использованием нецензурной лексики оскорбляет визажистов, приехавших к ней домой. Девушек звезда не только обматерила, но и выкинула их вещи и публично унизила.

От сотрудничества с Зотеевой отказались и в кинопрокатной компании TenLetters. Персонаж мультфильма «100% Волк», озвученный Instasamka будет переозвучен другой актрисой из-за недопустимого поведения девушки. В компании не хотят ассоциироваться с «чем-то из области негатива». Генеральный директор Дмитрий Можаев также назвал поведение Зотеевой «неприемлемым» и объявил, что работать с блогершей они больше не собираются, сообщал NEWS.ru.