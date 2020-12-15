Названы самые популярные песни у россиян в 2020 году

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Лидерами списка самых популярных песен у россиян в уходящем году стали треки «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti, «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd.

Также в десятку вошли композиции UNO группы Little Big, «Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda, ЯТЛ певицы Zivert, «Покинула чат» Клавы Коки, «Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб», «Краш» Клавы Коки и NILETTO, Lovefool немецкого коллектива twocolors.

Как отмечается, россияне уже третий год подряд отдают предпочтения русскоязычным песням. В топ-10 вошли семь русскоязычных треков.

Среди исполнителей в 2020 году российские пользователи чаще слушали российского рэпера Morgenshtern и канадца The Weeknd. Среди исполнительниц предпочтение отдали поп-певицам Zivert и Билли Айлиш.

Как пишет Lenta.ru, россияне также стали чаще слушать подкасты. Так, 28% подписчиков сервиса слушают подкасты минимум раз в месяц и 14% хотя бы раз в неделю.

Ранее рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, раскрыл свои планы на будущее. Музыкант признался, что в следующем году планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах. Как рассказал екатеринбургский рэпер, в новом альбоме он хочет дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза, писал NEWS.ru.