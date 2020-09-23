Клава Кока шокировала поклонников кардинальной сменой образа

https://static.news.ru/photo/f11a2eec-fdee-11ea-be3b-fa163e074e61_660.jpg Клава Кока Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица и видеоблогер Клава Кока привела в изумление поклонников, кардинально сменив имидж. Ведущая «Орла и решки» перекрасила волосы в лазурный цвет.

Красоту исполнительница собственных песен наводила в салоне известного стилиста Влада Лисовца. Позже она поделилась с подписчиками, что долго выбирала между огненно-рыжим и лазурным цветом, но в итоге остановилась на последнем.

Захотелось перемен, — подписала фото со своим обновлённым образом музыкальный блогер.

Поклонники немедленно оценили новый вид ведущей. «Шок! Какие ещё перемены ждать?» — написали фанаты в комментариях. Некоторые польстили певице, заверяя, что ей пойдёт «любой цвет радуги». Но большинство попросили всё-таки вернуть прежний образ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Клавдия Высокова, известная под сценическим псевдонимом Клава Кока, поблагодарила поклонников за горячую поддержку, которую те оказали ей на первом большом концерте 12 сентября. «ВТБ Арена», на которой было организовано шоу, была полна зрителей.