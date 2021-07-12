«Горе – это контент»: Клава Кока высказалась о расставании с Гордеем

Певица из Екатеринбурга Клава Кока впервые высказалась о расставании с Дмитрием Гордеем. Ей больно от того, что бывший возлюбленный выставил их разрыв напоказ. До того как он сделал это, певица надеялась, что всё может наладиться, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на интервью Клавы на YouTube-канале «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия.

Он мне всегда говорил, что для обычного человека горе — это горе, а для блогера — это контент. Наверное, только сейчас я поняла, что это значит. И сейчас я понимаю, что человек, который так сделал, не смог бы пойти со мной дальше, — рассказала певица.

Клава Кока не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому поступок Дмитрия причинил ей сильную боль. Тем более, по словам артистки, явную точку они не ставили.

И если мы поговорили, когда я приехала из Турции, мы бы как-то по-другому это решили. Но он почему-то захотел поступить так. Я не стала его материть и писать, какой он плохой. Я написала «окей, ты сам поставил точку». Но ты меня предал, ты должен это знать, — отметила она.

Пара рассталась после двух лет отношений. Певица была в Турции с сестрой, куда она уехала, чтобы подумать о сложностях в отношениях с Гордеем. Клава Кока рассказала: он прилетел в Турцию, они поговорили и он снова улетел. А потом, не предупредив возлюбленную, Дмитрий опубликовал у себя в Instagram видео об их расставании.

Несмотря на то что сейчас артистке грустно и больно, она держит себя в руках и не намерена показывать свои страдания на публике.

Я могла бы прийти на интервью без макияжа, заплаканная, набуханная и говорить, как мне плохо и я страдаю. Я не буду этого делать. Последнее, что мне хочется делать, это всем рассказывать об этом, — добавила Клава Кока.

Клава Кока известна не только хитами, записанными под крылом лейбла «Black Star Inc.», но и работой телеведущей. 24-летняя звезда ведёт программу «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». Также в 2020 году девушка начала развивать свой TikTok и стала одной из первых российских артисток, кто нашёл популярность в соцсети.

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